Diputado Leal afirma que la UDI "está más cerca" de Republicanos: "No veo cuáles son las diferencias ideológicas que tenemos"

El diputado y jefe bancada de la UDI, Henry Leal, comentó la elección interna del Partido de la Gente (PDG), que decidió en su mayoría apoyar la opción de votar nulo o blanco.

Consultado por la elección virtual que mostró que la mayoría (78%) los seguidores del PDG votarán por nulo o blanco, el parlamentario comentó a radio Duna que "los partidos políticos hoy día, todos, incluidos los nuestros, no son muy representativos de la sociedad chilena, y, por lo tanto, lo que diga un partido no solamente es lo que sus electores hacen, distintos son los militantes. La militancia a veces es más ideologizada, es más partidaria, pero quién votó por Parisi no necesariamente va a ser lo que un grupo".

Asimismo, apuntó que estima que la consulta interna “no fue muy mayoritario (la participación), sino lo habrían transparentado”. Sólo se supo que el 78% votaría nulo o blanco, un 20% por Kast y un 2% por Jara.

También se le preguntó por la nueva configuración que tendrá el Congreso, incluido los parlamentarios electos del PDG. “En el Congreso tenemos que conversar mucho, y eso es lo que a mí me complica, porque siempre tenemos que estar dependiendo de un grupo minoritario”, aseguró.

Y agregó que “lo fue en este momento el Partido Demócrata, el diputado de Amarillos, que siempre fueron muy relevantes, pero no representaban la mayoría de los chilenos. Entonces se viene, creo yo, un proceso complicado para quien sea que gane la elección presidencial”, sentenció.

En cuanto al futuro de Chile Vamos, señaló que la alianza que hicieron con Amarillos y Demócratas “no dio los resultados que esperábamos y electoralmente no rindió prácticamente nada”.

“Yo descartaría desde ya, nosotros no podemos seguir en esa alianza. La UDI es un partido de derecha, no es un partido de centro. Y muchas veces nos desperfilamos por corrernos mucho hacia el centro. Pero ponerle hoy día la lápida creo que es demasiado temprano. Yo creo que con RN tenemos muchas coincidencias, y por supuesto que es amplia”, aseguró Leal.

El diputado de la UDI reconoció que hoy hay una discusión interna de si avanzan o no en una alianza política con Republicanos y el Partido Nacional Libertario. “Creo que ahí sí tenemos que fortalecer y tenemos que reformular Chile Vamos. No puede ser Chile Vamos la suma de dos partidos. Evópoli ya desapareció, ya no es partido, por lo tanto, queda RN y la UDI”, sentenció.

Y agregó que “si eso se va a transformar solamente en dos partidos que se junten y se le pone un nombre, yo no le veo mucha viabilidad”.

En cambio, expresó, “si nosotros somos capaces de articularla con una coordinación, que nos reunamos periódicamente, que tengamos programas comunes, ideas comunes, yo creo que Chile Vamos tiene mucho que decir aún”.

“La UDI deber tener un consejo en el mes de enero, estamos trabajando para tomar una definición hacia dónde vamos, qué vamos a hacer”, complementó. “Pero seguir haciendo lo mismo, creo que la receta no es la adecuada”.

Chile Vamos, recordó, tiene 33 diputados del Congreso, y un tercio de los senadores, “entonces es una fuerza política muy relevante y creo que está muy lejos de que muera”.

Asimismo, apuntó que “yo creo que la UDI está más cerca de Republicanos, no veo cuáles son las diferencias ideológicas que tenemos, son estilos principalmente, pero también con RN tenemos muchas similitudes, hemos trabajado en el pasado firmes. Yo creo que la alianza natural hoy día, mi opinión personal, es que tenemos que fortalecer la alianza con Renovación Nacional”.

Y si van a formar parte de un gobierno de Kast, señaló Leal, “bueno, formar parte en igualdad de condiciones, y formar parte también desde nuestro punto de vista. Tenemos mucho que aportar”.

“Creo que la alianza natural hoy día es con el RN y fortalecer Chile Vamos”, reiteró. “Me gustaría fortalecerla, tal vez avanzar a un partido único. ¿Por qué no? (...) ideológicamente estamos cerca de Republicanos, si vienen de la UDI“.

Sobre por qué el partido no ha sincerado esta postura, Leal apuntó que esto “no es una decisión de una persona ni de un partido”, sino más bien es una decisión política “de toda la base partidaria, de un consejo general, de ahí para arriba. Entonces es una decisión que tenemos que tomar y tenemos que tomarla rápido”, finalizó.

PURANOTICIA