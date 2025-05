Diputado Labbé afirma que el Partido Nacional Libertario "tiene más que ofrecer" que Republicanos

El diputado Cristian Labbé se refirió a su salida de la UDI, tras casi dos décadas de militancia, y a su llegada al Partido Nacional Libertario.

El legislador en conversación con La Tercera dijo sentirse “muy cómodo, muy aliviado, por decirlo de alguna manera. He recibido un cariño tremendo de todo el Partido Nacional Libertario”.

Y comentó que “cuando uno siente que no están escuchando la opinión de los demás, que están erráticos, que uno puede aportar más pero no te dan ese espacio (...) que no valoraban la trayectoria de uno, la de mi padre, la de mis hermanos, que la UDI termina desviándose hacia el centro (opta por irse)”.

Al ser consultado por qué no se fue al Partido Republicano, el parlamentario afirmó que “el proyecto del Partido Nacional Libertario tiene más profundidad que Republicanos”.

“Ambos, el Partido Nacional Libertario y republicanos coqueteaban esta posibilidad de que yo me fuera a alguno de los partidos, pero creo que el proyecto del Partido Nacional Libertario tiene más profundidad, es una filosofía política más robusta para mí, que tiene más carne", argumentó.

Y agregó que “republicanos nace desde las costillas de UDI, se toman la palabra republicana, que me parece bien, pero el Partido Nacional Libertario tiene más que ofrecer”.

PURANOTICIA