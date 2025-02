Diputado Kaiser descarta la posibilidad de participar en primarias con Chile Vamos ya que "no son sólidos políticamente"

El diputado y abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, volvió a descartar la posibilidad de participar en primarias con Chile Vamos.

En conversación con T13 Radio, el legislador sostuvo que “si tenemos suficiente respaldo para ir a una primera vuelta, por supuesto que vamos a ir”.

Kaiser agregó que "el tema de ir a primera vuelta se va a definir de la mano de lo que sea el respaldo popular que recibamos"

"Siempre dije que no quería hacer una candidatura testimonial. Si vamos a hacer una candidatura, tiene que ser que tenga la posibilidad de pasar a segunda vuelta y transformarse en una presidencia. Yo no hago del tema presidencial un negocio”, explicó.

Tras su alza en las encuestas sobre preferencias presidenciales, se ubica en el segundo puesto de la carrera a La Moneda, según la última encuesta Plaza Pública de Cadem, alcanzando un 13% de las preferencias, el diputado sostuvo que “Chile Vamos una vez más se equivocó en su análisis político, creyeron que aprobar una mala reforma previsional iba a significar un rédito para su candidata presidencial y no se ha podido medir eso (...) Lo otro que podemos ver es que efectivamente la izquierda carece de rostros nuevos para representar su proyecto político, que está bastante desgastada después de este mal gobierno”.

Respecto a una eventual participación en una primaria con Chile Vamos, Kaiser afirmó que “no voy a participar en una primaria amplia con Chile Vamos porque creo que no son sólidos políticamente, entonces me comprometería, en el caso de perder una primaria contra Evelyn Matthei, a respaldar su candidatura y su gobierno en la práctica”.

El congresista cerró diciendo que "me comprometería –en el caso de perder una primaria contra Evelyn Matthei– a respaldar su candidatura y su gobierno en la práctica, aún en el caso de que sigan con este tipo de operaciones políticas a costa de lo que son los principios que hacen posible una sociedad libre. Yo no estoy para ese tipo de experimentos".

PURANOTICIA