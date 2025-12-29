Diputado Kaiser critica llamado a la movilización del PC durante gobierno de Kast: "Se está oponiendo al 58% de los chilenos"

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, vinculó los llamados a la movilización del Partido Comunista (PC) con un intento de desconocer la voluntad mayoritaria expresada en las urnas.

“Se está oponiendo al 58% de los chilenos”, afirmó en un punto de prensa donde abordó las negociaciones de su colectividad con el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast.

El parlamentario recordó que estas convocatorias han sido cuestionadas por dirigentes del PPD y del Partido Socialista, interpretándolas como señales de “querer volver a las andanzas violentistas para desestabilizar un futuro gobierno”.

En relación con las declaraciones de su hermana Vanessa Kaiser, quien advirtió que si Kast “tiene mano blanda, muy probablemente le van a hacer un Golpe de Estado”, el diputado señaló que forman parte de “una entrevista mucho más amplia”.

Para el diputado, la consecuencia de mostrar debilidad frente a intentos de desestabilización es clara: “Todo gobierno que muestra debilidad… puede sufrir un problema mayor en materia de gobernabilidad”.

Aunque aseguró que no será el caso de Kast, expresó dudas sobre la conducta del PC, que “ya ha sacado un documento en que advierte… que vamos a tener cuatro años, ¿cómo dirían?, caliente”.

El legislador sostuvo que “el Partido Comunista no tiene derecho a hacerlo… en ninguna parte del mundo gobierna con mayorías, siempre gobierna con una dictadura de unos pocos”.

Añadió que “en su momento le hicieron un golpe de estado a la Asamblea Constituyente rusa… violentando la voluntad política de casi 60% de los chilenos”.

Finalmente, Kaiser concluyó que, si el PC busca impedir la implementación del programa de Kast, “no se está oponiendo a José Antonio Kast, se está oponiendo al 58% de los chilenos”, advirtiendo que “no vaya a ser que el pueblo de Chile en algún momento pierda la paciencia con ellos”.

