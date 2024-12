Diputado Kaiser ante alza en encuestas de preferencia presidencial: "Los dinosaurios políticos no quieren que entren nuevos oferentes"

El diputado independiente, Johannes Kaiser, se refirió a la última encuesta de Pulso Ciudadano que lo posicionó como la cuarta preferencia de cara a las elecciones presidenciales 2025.

“Los dinosaurios políticos de nuestro país, que no han hecho las cosas especialmente bien, no quieren que entren nuevos oferentes que estén dispuestos a ofrecer un producto que quizás sí le guste a la gente", dijo en T13 Radio.

Al mismo tiempo marcó diferencias con José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, colectividad a la que renunció luego de acceder a un escaño en el Congreso.

Lo principal es “la actitud”, dijo Kaiser, quien se definió como “soberanista”, porque cree “que en Chile tenemos que seguir gobernando 100% los chilenos, no creo en jugar al pool con la legislación, es decir, aquello que no puedo pasar por el Congreso lo paso a través de tratados internacionales. Eso no me gusta, creo en la supremacía constitucional", subrayó.

Además, se mostró partidario de eliminar algunos ministerios, en particular “todos los que se tienen que transformar en subsecretarías”, como Minería, que “tiene que estar concentrado en Economía, ¿por qué va a tener Minería, Energía, Agricultura, etc.? Medio Ambiente tiene que estar supeditado también a Economía. No se coordinan", dijo.

