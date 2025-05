Diputado Jouannet por informe de Comisión para la Paz y Entendimiento: "Hubo un poco de parafernalia en esto"

El diputado por La Araucanía y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, lamentó que la Comisión para la Paz y Entendimiento no lograra una unanimidad.

“Esperábamos una unanimidad. Fueron demasiados meses, demasiada expectativa y hubo un poco de parafernalia en esto”, aseguró el parlamentario en entrevista con radio Duna.

El legislador se refirió a uno de los puntos más complejos del acuerdo: la devolución de tierras, que fue la principal razón por el único rechazo de los integrantes de la comisión, el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán.

“Tiene que haber algo respecto a las tierras, pero no puede ser eterno y no hay recursos, yo he escuchado que se van a destinar 4.000 millones de dólares y no sé de dónde vienen (…) Me parecería grave que el tribunal de tierras no cierre el tema”, comentó.

Jouannet apuntó, además, que “uno tiene que ver efectivamente cuál es el contenido y cuáles son las propuestas del gobierno. O sea, no nos podemos cerrar a aprobar o a acompañar este proceso si no conocemos el contenido”.

“Lo que sí es que, yo soy de oposición, es cierto, pero el gobierno lo hace todo mal porque la puesta en escena es mala. O sea, empezamos con hacer trascendidos, algunos conocen más aspectos, otros no lo conocemos, no hay unanimidad, fue a última hora”, finalizó.

PURANOTICIA