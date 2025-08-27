Diputado Jouannet critica a Loncón por pedir la suspensión de la consulta indígena: "Se hace representante de algo que no es"

El diputado por La Araucanía y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, defendió la continuidad de la consulta indígena impulsada por la Comisión de Paz y Entendimiento.

En conversación con CNN Chile Radio, el parlamentario cuestionó a la exconvencional Elisa Loncón por pedir la suspensión de este proceso. “Es fácil instalarse políticamente a través de la descalificación de un proceso en el que ella no participó, haciéndose representante de algo que no es”, manifestó.

El legislador recalcó que “claramente estoy en la oposición, y soy muy crítico del gobierno, pero finalmente respaldamos la Comisión por la Paz y Entendimiento y respaldamos la consulta. A mí me parece que no está bien hoy día que se detenga el proceso”.

“En política hay que ser coherente y decente. Si uno firmó un documento, esa firma y esa firma de un partido valen. Y por tanto yo creo que tenemos que seguir adelante”, subrayó.

Respecto al senador Jaime Quintana, quien también pidió suspender la consulta indígena, el diputado dijo que “seguramente conversaré con él, pero me parece que, si uno concurrió con su firma frente al Presidente de la República, hay que respetar ese compromiso”.

Jouannet sostuvo que “nosotros en La Araucanía no podemos seguir cada cuatro años haciendo un proceso distinto. Veamos lo que más podamos avanzar en esto”.

PURANOTICIA