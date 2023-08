Diputado José Miguel Castro por petición de inhabilitación en comisión investigadora por caso «Convenios»: "Son manotazos de ahogado"

El diputado de Renovación Nacional José Miguel Castro salió en su defensa tras el pedido de inhabilitación que realizó el oficialismo a su cargo de presidente en la comisión investigadora por el Caso Convenios.



Castro salió al paso de lo expuesto por la diputada Ericka Ñanco e indicó que son "manotazos de ahogado que se pagan porque no les gusta que yo esté presidiendo la comisión".



"Hubo un hotel que se arrendó en la pandemia porque en ese tiempo se entregaban por trato directo por la urgencia del momento. Esto fue ratificado por la Contraloría y yo en ese momento, al enterarme de esto, envío un oficio a la seremi de Salud para informar el tema y aseguran que sigue la necesidad del contrato”, agregó.



El parlamentario prosiguió con su defensa y sostuvo que "se envían los papeles y se ejecuta el servicio por dos o tres meses, lo que pasa es que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no pagó el uso de este hotel y la empresa se fue a un juicio y que este año sale un resolución, donde se pierde y se le obliga al estado a pagar”.



"Esto es muy antiguo y se saca ahora por el rol que estoy cumpliendo como presidente”, apuntó.



Por último, manifestó que su esposa no tiene una participación mayoritaria en la empresa, ya que “es una familia bastante grande” e insistió en que "esto lo vio la Contraloría, me autodenuncié, los tratos directos se hacían por la emergencia y lo más importante es que acá se prestó el servicio y no se pagó adelantado nada".

