Diputado Jorge Brito apuesta por una oposición unitaria y con propuestas ante el gobierno de José Antonio Kast

En la antesala del cierre del actual período legislativo, el diputado del Frente Amplio Jorge Brito delineó cómo espera que se configure la oposición al gobierno del presidente electo José Antonio Kast, apostando por una estrategia unitaria, con propuestas y alejada de las disputas internas.

En entrevista con diario La Tercera, el parlamentario sostuvo que su partido buscará conducir un bloque amplio que incorpore a las distintas fuerzas de la izquierda y centroizquierda, en contraste con las tensiones que se han evidenciado en el Socialismo Democrático. A su juicio, la clave estará en renovar liderazgos y fomentar una convivencia política que permita construir mayorías.

Consultado por las recientes fricciones con el Partido Socialista, Brito advirtió que la fragmentación puede debilitar al sector. “Si el progresismo llega dividido a ser oposición, ¿vamos a construir mayorías o solo vamos administrar la derrota? La unidad es una condición para que Chile avance”, afirmó, agregando que buscan “impulsar la mayor articulación, sin exclusiones”, incluyendo al Socialismo Democrático y nuevas fuerzas como el PDG.

Respecto a las diferencias generacionales en el PS, el diputado señaló que se trata de una colectividad con múltiples voces, pero llamó a actuar con responsabilidad estratégica. “En vez de buscar aquello que nos divide, tenemos que centrarnos en aquello que nos une. La responsabilidad que tenemos con nuestro país es más grande que cualquiera de nosotros por sí solo”, expresó.

Brito también planteó la necesidad de un recambio de liderazgos en el progresismo. “Es necesario, en todas las fuerzas políticas progresistas que pasarán a la oposición, que exista un recambio de liderazgos y, de esa manera, facilitar el entendimiento”, sostuvo, señalando que se requiere “oxigenar la política de los próximos cuatro, ocho años”.

Sobre la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, reconoció su liderazgo, pero afirmó que se abre un nuevo ciclo. “Ella es, sin duda, uno de los liderazgos más fuertes, una persona brillante. Sin embargo, está concluyendo una etapa. Yo deseo que en la nueva etapa que se inicia puedan existir liderazgos que nos permitan enfrentar este nuevo ciclo con más unidad”, indicó.

En cuanto a la posibilidad de que existan dos oposiciones, Brito advirtió que esa estrategia podría debilitar al sector. “¿Cuál es el fundamento de tener dos oposiciones? ¿Que unos gritan más y otros menos? No creo que sea así”, dijo, cuestionando eventuales acuerdos administrativos con la derecha y señalando que “la unidad no es contra alguien, es a favor de Chile”.

Al abordar el rol del Frente Amplio como oposición, el diputado aseguró que buscarán un enfoque distinto al del pasado. “El FA tiene una experiencia que nos ha enseñado algo clave: la oposición debe tener convicciones firmes, pero también sentido de realidad y responsabilidad histórica. No seremos una oposición odiosa, sino una con propuestas”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el sector debe aprender de los errores. “No creemos en el negacionismo ni la autoflagelación, sino que en que hay que rescatar lo mejor, corregir lo que no ha funcionado y proyectar el futuro de mejor manera”, añadió, señalando que buscan “conducir una oposición que esté por sobre las peleas chicas”.

Sobre el presidente electo José Antonio Kast, Brito afirmó que aún existen dudas sobre el tono de su gobierno. “La pregunta que muchos se hacen es si va a gobernar desde la campaña o desde la responsabilidad institucional. No sabemos si Kast continuará desistiendo de sus compromisos de campaña, como hemos visto esta semana, o si retomará su agenda identitaria. Eso está por verse”, planteó.

Finalmente, al evaluar la administración del presidente Gabriel Boric, señaló que ha sido una gestión con avances y errores. “No es ni el infierno que algunos pregonan ni el paraíso que otros proclaman. Es una gestión que tiene luces y sombras. Nosotros vamos a defender los avances sociales alcanzados”, concluyó.

