Diputado Joaquín Lavín insiste en su inocencia y anuncia que recurrirá a la Corte Suprema para evitar desafuero

El diputado Joaquín Lavín anunció que recurrirá a la Corte Suprema por la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la solicitud de su desafuero.

Desde su domicilio en Peñaflor, el desaforado parlamentario insistió en su inocencia y señaló que “las expectativas que tenía para la audiencia eran distintas. Esperábamos que se pudiera rechazar la solicitud del Ministerio Público”.

“Ahora hay que esperar la sentencia, conocer la sentencia. Entiendo que el fallo fue dividido. Revisar la sentencia y poder apelar a la Corte Suprema”, indicó.

Sostuvo que “las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público son absolutamente falsas. Ha hecho un esfuerzo importante en crear delitos”.

"Tengo toda la confianza de que finalmente, después de este largo proceso, va a quedar demostrada mi absoluta inocencia”, expresó.

Este jueves, el tribunal de alzada acogió la solicitud del Ministerio Público y resolvió desaforar al diputado Lavín León en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco, falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, delitos tributarios y tráfico de influencias.

PURANOTICIA