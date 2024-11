Diputado Jaime Naranjo renunció al Partido Socialista tras 33 años de militancia: "Este es un grito de desesperación"

El diputado Jaime Naranjo anunció su renuncia al Partido Socialista tras 33 años de militancia.

Argumentó que su decisión es un "grito de rebeldía" ante lo que considera una crisis interna en la forma de hacer política dentro del partido.

El legislador aclaró que su renuncia no significa abandonar sus ideales socialistas, sino que es una crítica profunda al estilo político del partido. A pesar de su renuncia, continuará formando parte de la bancada de diputados del PS.

“Yo no he renunciado a la idea socialista. Me voy a sentir socialista toda mi vida. De eso nadie me lo va a poder quitar”, aclaró.

Explicó que su decisión responde a la frustración por el clima político dentro del partido: “Este es un grito de desesperación, de decir, no podemos seguir por este camino, porque este camino no nos conduce a nada”.

“El camino del Partido Socialista es el de la solidaridad, el de trabajar en conjunto, el de cooperarnos, el de ayudarnos, no de carreras individuales. De tal manera que mi renuncia apunta a eso, a hacer un llamado de advertencia, a decirle a los militantes y a los dirigentes, no podemos seguir en ese camino de cómo estamos haciendo política”, puntualizó.

“No estoy condenando a nadie, no estoy criticando a nadie, pero sí advierto que, si el partido no cambia su estilo de trabajo y sus relaciones internas, corre el riesgo de perder su relevancia histórica. Si no reaccionamos, si no hay una reacción a cambiar el estilo, yo creo que el Partido Socialista va a dejar de trascender”, dijo el diputado.

Consultado por su futuro político, Naranjo descartó cualquier aventura electoral: “No hay ninguna cosa, nada. Solamente es un grito de basta ya”, finalizó.

Jaime Naranjo inició su trayectoria política en 1984 colaborando en la formación de la agrupación Esperanza Campesina, que representó a campesinos productores de la Región del Maule. Al año siguiente, en 1985, se incorporó al partido político Izquierda Cristiana (IC) y fue designado director del Departamento de Laicos.

