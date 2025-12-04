Diputado Jaime Mulet valora señales de Jara y Kast sobre eliminar multas del TAG

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), autor del proyecto que busca eliminar las multas asociadas al TAG, destacó la posición a favor manifestada por los candidatos presidenciales sobre la mencionada iniciativa durante el debate Archi y afirmó que “hay disposición” de avanzar en el proyecto.

Respecto a lo manifestado por los candidatos, Mulet comentó que “creo que para millones de chilenos y chilenas es muy importante, y es una buena noticia, que en el debate presidencial la candidata Jeannette Jara con claridad señaló que ella apoyaría una ley como la que se discute aquí en el Congreso para terminar con las multas del TAG”.

Asimismo, resaltó que Jara “incluso dio un ejemplo personal, como le ha ocurrido a muchos, a propósito de que las multas se transforman en impagables”.

En cuanto a la posición de José Antonio Kast, el parlamentario señaló que “creo que incluso el candidato a la derecha también señaló que había que revisar algunas cuestiones de las concesiones”.

Considerando todo lo anterior, Mulet manifestó que “es importante decirle hoy a la ciudadanía que hay disposición para abordar un proyecto de esta naturaleza tan importante. Y quiero señalar con mucha claridad que le voy a pedir a este Gobierno, ya que este proyecto volvió a la Comisión, que le coloque urgencia”.

“Es muy importante avanzar en aquellas situaciones abusivas. Este Gobierno tiene que dar una señal clara también y con esa urgencia se la daría, para eliminar uno de los tantos caminos que tienen las concesionarias para exigir el pago de sus derechos, como es la multa del artículo 114 de la Ley de Tránsito”, agregó.

Finalmente, el diputado remarcó que “hoy, Jeannette Jara con mucha claridad. El candidato a la derecha con ambigüedad, pero también señalando que hay que avanzar. Creo que es una buena noticia. Y ahora le corresponde, a mi juicio, al Gobierno ponerle urgencia a este proyecto de ley para que se vote en este periodo legislativo, y no esperar ni dilatar”.

PURANOTICIA