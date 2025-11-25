Diputado Jaime Mulet sufre urgencia médica y no podrá defender acusación contra Pardow

El diputado Jaime Mulet (FRSV) sufrió una inesperada urgencia médica que le impedirá defender la mañana de este martes en el Senado la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow por su responsabilidad en el error de cálculo de las tarifas eléctricas.

De momento se desconoce el tipo de emergencia que sufrió el parlamentario pero el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, ya fue informado para que tome las medidas que correspondan. En todo caso, la acusación se desarrollará tal como está programada.

El libelo contra Pardow cuenta con dos capítulos y sostiene que Pardow infringió la Constitución al no resguardar el principio de probidad. Además, señala que se han vulnerado los principios de eficiencia y eficacia, ocultándose información de cara a la ciudadanía, por los errores en el cálculo de las tarifas eléctricas.

Basta con que se apruebe uno de los capítulos para que Pardow, de profesión abogado, quede inhabilitado para ocupar cargos públicos por cinco años, lo que incluye su actual cátedra en la Universidad de Chile.

Además, dos senadores con viajes anunciados, Felipe Kast (Evópoli) e Iván Flores (DC), no estarán en sala para lo cual pidieron permiso constitucional. Por lo mismo, el quórum bajó de 26 a 25 votos. Las abstenciones, las inhabilidades y las ausencias favorecerían al exministro.

