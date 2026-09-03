Diputado Ilabaca llama al Presidente Kast a condenar dichos de Milei sobre "zurdos mugrosos" en Foro Madrid

El diputado Marcos Ilabaca (Partido Socialista) se refirió a los dichos del presidente de Argentina, Javier Milei, quien durante el discurso inaugural del Foro Madrid utilizó calificativos como "zurdos mugrosos".

En ese sentido, el parlamentario llamó a que el Gobierno condene los dichos de la autoridad trasandina.

El legislador manifestó que "más allá de las palabras que el presidente Milei nos pueda plantear en Chile, me parece grave que nuestro Gobierno no sea capaz de decir algo respecto a una situación absolutamente ofensiva y que no se adecua al marco de relaciones diplomáticas que Chile hoy día tiene con Argentina".

Añadió que "Chile y el mundo no se compone de rojos ni azules, es un conjunto rico y armonioso de chilenos, chilenas, que en definitiva construimos este país, y este país lo construimos gente de izquierda y gente de derecha".

"Y si el Gobierno de Chile no es capaz de decir algo a un presidente que le viene a faltar el respeto a un porcentaje alto de chilenos y chilenas, creo que el problema no es de Milei, el problema es de Chile", complementó.

"Milei ya no sorprende. Milei tiene las cifras escandalosas que mantienen Argentina y un nivel de descontento en Argentina, y yo lo llamaría a preocuparse más de lo que ocurre en Argentina que de venir a ofender a conciudadanos de nuestro país", añadió.

El congresista recalcó que él "no aceptaría que a mis compatriotas de derecha se le insultara en la manera que hoy día el presidente Milei lo está desarrollando. Y esto solamente demuestra una forma de hacer política que la extrema derecha quiere insertar en el marco internacional, en la forma que actúa Vox y de todos los movimientos de ultraderecha en el mundo".

Finalmente, insistió en el llamado a "el Gobierno de Chile, a la cancillería, al Presidente de la República, para que a sus aliados, a sus amigos, a quienes piensan igual que él, en Chile por lo menos no nos falte en el respeto".

PURANOTICIA