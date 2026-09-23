Embajada de Chile en México fortaleció vínculos con una recepción con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias de Chile, la Embajada de Chile en México llevó a cabo, el pasado 22 de septiembre, una recepción oficial en el Casino de Campo Marte, en Ciudad de México, concebida como un espacio de encuentro para celebrar a nuestro país y fortalecer los vínculos que unen a Chile y México.

La celebración constituyó una de las principales instancias de encuentro de Chile en México, congregando a más de 800 invitados y reuniendo en un mismo espacio a autoridades mexicanas, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, representantes de los sectores empresarial y económico, actores de los ámbitos político, académico y cultural, así como socios estratégicos, amigos de Chile y miembros de la comunidad chilena residente en México.

Más allá de la conmemoración de la Independencia y las tradiciones, el encuentro permitió reflejar la amplitud y profundidad de los vínculos que unen a Chile y México, poniendo en valor no solo la histórica relación de amistad entre ambos países, sino también los importantes lazos económicos, comerciales, políticos, culturales y sociales construidos a lo largo de los años.

La importante convocatoria permitió que el Día Nacional de Chile se consolide como un espacio privilegiado de encuentro y vinculación, en el que representantes de distintos sectores pudieron compartir y estrechar relaciones en torno a Chile.

La presencia de empresas, instituciones, autoridades y representantes de distintos ámbitos de la sociedad mexicana permitió, asimismo, mostrar la diversidad de actores que hoy forman parte de la relación bilateral.

La actividad fue también una oportunidad para proyectar la identidad, cultura y presencia de Chile en México, acercando a los asistentes a nuestro país y reconociendo el aporte de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen cotidianamente al fortalecimiento de esta relación.

De manera especial, la participación de la comunidad chilena residente en México permitió reforzar el carácter de esta celebración como un punto de encuentro con nuestras raíces, tradiciones e identidad, compartiéndolas al mismo tiempo con nuestros socios y amigos mexicanos.

Con una convocatoria superior a las 800 personas, la celebración del Día Nacional reafirmó la relevancia de continuar generando espacios que permitan profundizar el diálogo, la cooperación y el intercambio entre Chile y México, así como seguir construyendo nuevos vínculos entre sus comunidades, instituciones y sectores productivos.

El embajador de Chile en México, Francisco Chahuán, manifestó que "valoramos especialmente a todos los funcionarios de la Embajada y su agregado de la PDI, el compromiso de ProChile y del Consulado General, para sacar adelante esta celebración del día nacional, que no se desarrollaba en México, desde el 2018. Hemos demostrado que el trabajo horizontal, inclusivo y participativo da frutos y resultados".

"La Embajada de Chile en México agradece especialmente la presencia del cuerpo diplomático acreditado en México, así como de todas las autoridades, instituciones, empresas, colaboradores y amigos de Chile que nos acompañaron en esta significativa celebración y contribuyeron a hacer de ella una expresión de la amistad y cercanía que caracteriza la relación de Chile con México", añadió.

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