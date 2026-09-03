Milei abrió el Foro de Madrid arremetiendo contra la izquierda chilena: "Convencieron a la población de que estaba todo mal"

El presidente de Argentina, Javier Milei, realizó el discurso de apertura del V Encuentro Regional de Foro Madrid, el cual se realiza en Santiago este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

En su discurso, el mandatario trasandino expresó que "Chile es un lugar emblemático, que con su historia reciente nos recuerda el valor de dar la batalla cultural. Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años, y gracias a ello, Chile fue sin duda la envidia en términos económicos de toda la región".

Sin embargo, añadió que "a pesar de haber conocido los frutos de la libertad, cayó en la farsa del socialismo del siglo XXI, como el resto de toda la región. Como no podía ser de otra forma, corrieron ríos de tinta de por qué esto ocurrió".

"En todos lados la izquierda se empecinó en sostener que era la desigualdad del modelo chileno o cuestiones similares cuando, de hecho, la desigualdad en Chile es menor que en todas sus supuestas utopías socialistas; o que era por el nivel de vida que menos tienen, cuando lo cierto es que en Chile los que menos ganan viven mejor que en cualquier otro país de la región", continuó expresando Milei.

Asimismo, el Presidente de Argentina sostuvo que "nosotros, en cambio, sabemos la verdad, sabemos que el motivo por el cual el estallido era inevitable fue porque por demasiado tiempo aquí descubrieron el terreno de la batalla de las ideas. Las ideas de la libertad ganaron en la práctica, pero quedó libre el camino para que desde los medios, las universidades, se los socavara y vilipendiara. Cuando ellos ganan en el terreno del bien y el mal, terminan ganando políticamente".

Luego, aseguró que Chile entero se vio "sumido en una ola de violencia sin precedentes, que dejó decenas de muertos entre 2019 y 2020, porque los izquierdistas, en un punto, creían que tenían razón en ejercer la violencia para llevar adelante sus políticas, aún en un sistema que funcionaba y que año a año producía mejores resultados para todos los chilenos, los discursos y las ideas de izquierda convencieron a buena parte de la población de que estaba todo mal y que había que cambiar el sistema por la fuerza".

Además, Milei aseveró que "por fortuna, esa noche oscura ha sido superada, y Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad. Ha despertado, así como América Latina está despertando. Y ha despertado porque tiene políticos con el coraje para llamar a las cosas por su nombre y decirle al mal, el mal, y al bien, el bien".

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