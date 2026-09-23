Presidente Kast encabezó en EE.UU. reunión para abordar la implementación del Compromiso Regional de Santiago

Este miércoles, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y en el marco del 81° periodo de sesiones de la Asamblea General, los jefes de Estado de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, junto a los cancilleres de Argentina y Ecuador, se reunieron para abordar la implementación del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Este proceso ya cuenta con un Grupo de Trabajo organizado en cuatro mesas temáticas: Seguridad; Inteligencia Financiera y Tributaria; Trazabilidad y Control Migratorio; y Control y Fiscalización Fronteriza.

En estas mesas, las instituciones competentes de los países participantes identificarán medidas concretas de cooperación y elaborarán un plan de acción.

Con ello, buscarán consolidar una respuesta regional coordinada y efectiva ante una amenaza que trasciende las fronteras nacionales y afecta directamente la seguridad de la ciudadanía.

“Quiero agradecer a cada uno de los que participaron en esta nueva reunión del Acuerdo de Santiago, el Compromiso de Santiago, que fue gestionado en un trabajo previo por nuestros cancilleres, a quienes les doy el agradecimiento por el trabajo que han realizado, algunos de los que están acá, otros que nos acompañan en este proceso de encontrarnos y coordinarnos para un flagelo que afecta a todas nuestras naciones, como es el crimen transnacional, el narcoterrorismo, que cruza nuestras fronteras”, comentó en la instancia el Presidente José Antonio Kast.

La reunión permitió que los siete países reafirmaran, al más alto nivel, su voluntad política de avanzar conjuntamente en la implementación de esta iniciativa, adoptada el 28 de mayo de 2026 en Santiago.

En ese sentido, Argentina propuso que Buenos Aires sea sede de la próxima reunión de alto nivel del Compromiso, en el mes de noviembre, a fin de asumir la Presidencia Pro Tempore de la Secretaría Técnica.

Tras la cita, el Mandatario valoró la participación de los países que integran el convenio y dio a conocer que la siguiente reunión se realizará en la capital trasandina.

(Imagen: @cancilleriachile)

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