Diputado Ibáñez pide urgencia a proyecto de ley que suspende dieta a parlamentarios desaforados

El diputado Diego Ibáñez (FA) pidió al Ejecutivo dar urgencia al proyecto de ley que suspende el sueldo de los parlamentarios desaforados por procesos penales en su contra.

“Un parlamentario desaforado es un parlamentario que no puede ejercer su función, que ha sido suspendido, que no asiste al Congreso, por tanto, es de sentido común que no reciba la dieta parlamentaria, ya que está siendo investigado por la justicia”, expresó.

Al respecto hay dos iniciativas, una presentada por la senadora Fabiola Campillai y otra por el diputado Andrés Giordano, las que podrían refundirse en la Cámara de Diputados para su tramitación.

Ibáñez enfatizó que “es importante que los diputados y diputadas que han sido desaforados no reciban recursos que provienen de impuestos de todos los chilenos, para ellos defenderse en su procedimiento judicial. Creo que no corresponde y, en ese sentido, pido al Gobierno que le coloque urgencia al proyecto que suspende el sueldo a los desaforados para terminar con este privilegio”.

Actualmente se encuentran desaforados los diputados Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar y Catalina Pérez, quien anunció que apelará a la Corte Suprema.

PURANOTICIA