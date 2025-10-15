Diputado Hirsch apunta a "malos entendidos" y "desprolijidad" por su salida del equipo de voceros de Jeannette Jara

El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, se refirió a su salida del equipo de voceros de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara.

"Todo bien con Jeannette y el comando. Soy candidato a la reelección y un entusiasta de la campaña de Jara, que espero sea presidenta en un par de meses más”, partió comentando en entrevista con radio Duna.

Consultado sobre su salida de la vocería, aseguró que “yo creo que se produjeron malos entendidos”, y añadió que "creo que se mezclaron cosas".

“El domingo tuvimos una buena reunión de presidentes de partido con Darío Quiroga, coordinador estratégico de la campaña, y Jorge Millaquén, como todos los domingos los presidentes de partido”, mencionó, agregando que "Darío planteó que habían definido una estrategia para el último mes en la cual fuera nuestra candidata" y que "me pareció muy bien y planteé que como vocero estaba disponible para colaborar del modo que se definiera el conjunto”.

El legislador agregó que “eso estuvo todo perfecto. Si lo que pasa es que el lunes alguien filtró algo a The Clinic y de un modo inadecuado, entonces estaban todos los medios esperándome en el Congreso para saber qué había pasado, por qué lo sacaron, qué embarrada quedó, en fin, y no había quedado ninguna”.

“Yo diría que hubo una desprolijidad del equipo de comunicaciones, hubo un error desde ese punto de vista”, a la vez que apuntó que “yo lo conversé ya después con el equipo, con Darío, con la candidata, conversamos ayer, por lo que ella diría ratifica que la relación es una relación excelente".

En la entrevista, Hirsch además abordó el rol que asumirá en la campaña y aseguró que “todos los presidentes tenemos un rol de participación en un equipo estratégico, nos reunimos los domingos en la noche, y cada tanto también con nuestra candidata, y vamos, por un lado, conociendo las planificaciones, evaluamos en conjunto, y miramos lo que viene hacia adelante".

Además se refirió a los cuestionamientos de que su rol como vocero le permitiría tener una mayor exposición frente a otros candidatos al parlamento: “Escuché ese cuestionamiento por aquí o por allá, o alguien me lo comentó, pero lo encuentro totalmente fuera de lugar, es de no entender de lo que es la política”.

“Yo llevo 45 años en política, activamente fui uno de los coordinadores de la campaña del no, y de la formación de la Concertación en la época de la dictadura, imagínate la antigüedad a la que te estoy hablando. Por lo tanto, no necesito una vitrina, como dijo alguien”, agregó.

En la ocasión, además sostuvo que tuvo conversaciones con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, debido a los cuestionamientos frente al rol protagónico del FRVS y Acción Humanista en la campaña de Jeannette Jara.

“Lo primero que le planteé fue, usted planteó esto, y si lo plantea y si lo piensa, ¿Por qué no me lo dice directamente? ”, apuntó Hirsch y añadió que “me dijo que no, que no había planteado eso, que se había referido al tema de las dos listas, que era un tema que ella no entendía".

Finalmente, se refirió a la salida de Laura Albornoz del equipo de vocerías, decisión que valoró. "Efectivamente había situaciones que habían enrarecido esas vocerías, eso produce daño en una candidatura presidencial, entonces me parece un gesto noble dar un paso al costado”.

