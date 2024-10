Diputado Eric Aedo: "Muñoz y Matus debiesen estar fuera de la Corte Suprema"

El diputado Eric Aedo abordó la votación de las acusaciones constitucionales contra Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus.

Durante la jornada de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá el libelo presentado por once parlamentarios contra el ministro Matus.

En conversación con Radio Duna, Aedo explicó que el lunes la comisión revisora “votó por tres votos contra dos, rechazar la admisibilidad de la acusación. Hoy día, se va a discutir ese punto en la Sala, yo mismo voy a defender ese punto”.

El parlamentario recalcó que “el estándar de a los ministros de la Corte Suprema tiene que ser el de probidad (…) el mismo principio de probidad fue lo que me convención para votar favorablemente la AC al ministro Muñoz. Entonces, no puedo aplicar los principios de probidad solo a los que me conviene”.

Al ser consultado sobre si los ministros Muñoz y Matus debiesen estar fuera de la Corte Suprema, Aedo manifestó que “en mi opinión debieran estar fuera de la Corte Suprema, absolutamente, (…) Muñoz se tenía que ir por faltas graves a la probidad”.

Respecto a la entrevista del ministro Muñoz en La Tercera, el diputado sostuvo que “su defensa es un afán de victimizarse. No hay argumentos jurídicos y lo que hay es una victimización y ser víctima de los poderosos”.

