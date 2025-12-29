Diputado electo Enrique Bassaletti dice que el PC pretende "desestabilizar un gobierno democrático" con llamado a la movilización

El diputado electo Enrique Bassaletti (Partido Republicano), criticó la estrategia definida por el Partido Comunista en su último pleno, que incluyó un llamado a “impulsar hitos de movilización” durante el gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con La Tercera, el exgeneral de Carabineros sostuvo que esta consigna revela la verdadera naturaleza de la colectividad: “Tú puedes jugar un papel y colocarte un ropaje de lo que no eres, pero finalmente se va a develar quién eres tú, cuáles son tus convicciones, cuáles son tus propósitos. El Partido Comunista en el mundo ha demostrado no tener credenciales democráticas, como una vez, me acuerdo, el Presidente Boric lo dijo a propósito de ese partido político”.

Agregó que “es una develación de lo que ellos nunca han abandonado, que es incluso usar la violencia y la lucha para llegar al poder… mire el caso de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela”. Y acusó: “El derecho a movilizarse es un derecho constitucional garantizado. No hay ningún problema con eso. Pero seamos sinceros, ¿cuál es el mensaje que está detrás? Es desestabilizar un gobierno democrático, como lo trataron de hacer con el Presidente Piñera”.

Posteriormente, el parlamentario electo fue consultado por su visión sobre Carabineros y la relación del Presidente Gabriel Boric con la institución. Relató que perteneció a la policía uniformada desde el gobierno de Patricio Aylwin hasta el segundo mandato de Sebastián Piñera, y que “en cada uno de esos gobiernos, independiente de las expresiones de más o menos cariño hacia Carabineros, a mitad de su gobierno, el cariño era inmenso”.

Respecto a Boric, señaló: “Carabineros es una institución que es muy noble… hoy día yo creo que como todos los presidentes anteriores terminan por convencerse de que estaban equivocados. El tipo realmente ha logrado tener cariño a través del conocimiento más próximo con los carabineros y con su lealtad”.

Finalmente, Bassaletti se refirió a los rumores sobre su eventual incorporación al gabinete como ministro de Seguridad Pública. Descartó esa posibilidad y afirmó: “Hay muchas personas que tienen las cualificaciones… en verdad que no hay nada de eso, hay mucho rumor. Cuando viene el rumor quiere decir que no vas a ser. Yo soy un gallo viejo ya, experimentado. No tengo ninguna ansia de poder, ni figuración. Solo quiero hacer bien a lo que me comprometí”.

