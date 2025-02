Diputado Durán pide al Tribunal Supremo de RN la suspensión temporal de su militancia mientras dure la investigación en su contra

El diputado Jorge Durán envió una carta a Renovación Nacional solicitando la suspensión temporal de su militancia en el partido.

Esto luego de que el parlamentario fuera denunciado por el delito de abuso sexual por su expareja.

La petición se da un día después de que el conglomerado anunciara que llevaría su caso hasta el Tribunal Supremo para la evaluación de las medidas disciplinarias correspondientes.

El diputado escribió en la misiva que “me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar la suspensión temporal de mi militancia mientras se lleva a cabo la investigación en curso, con el objetivo de garantizar total transparencia y evitar cualquier perjuicio a la institucionalidad del partido”.

Agregó que “como he señalado públicamente, me encuentro enfrentando una acusación infundada que surgió después de que yo mismo denunciara una situación de extorsión y robo en mi contra. He aportado todas las pruebas necesarias y confío plenamente en que la justicia esclarecerá los hechos y demostrará mi total inocencia".

Finalmente, expuso que consisera “prudente dar un paso al costado de manera temporal, reafirmando mi compromiso con los valores del partido y asegurando que, una vez esclarecida esta situación, podré retomar mi militancia con la frente en alto“.

PURANOTICIA