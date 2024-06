Diputado Durán acusa a alcaldesa Hassler de "intervencionismo electoral" por entrega de gift cards en Santiago

El diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, acusó a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, de “intervencionismo electoral” luego que se conociera sobre la distribución de gift cards de 35 mil pesos a vecinos de la comuna.

"Me parece impresentable la campaña sucia que está haciendo la alcaldesa Irací Hassler en Santiago Centro. ¿Cómo es posible que un alcalde que va a la reelección a pocos días de inscribir su candidatura esté entregando plata en efectivo? Porque eso es entregar 35 mil pesos en efectivo a cada persona a poco tiempo de la inscripción de su candidatura es un acto al puro estilo de cohecho, están comprando los votos”, manifestó el parlamentario.

Asimismo, criticó la gestión de la jefa comunal indicando que "lo que no ha hecho en cuatro años, lo que no ha hecho de trabajo, lo que no ha hecho de fiscalizar, de seguridad, de cuidar las arcas fiscales con lo que pasó con la clínica Sierra Bella y ahora aparezca comprando los votos, entregando dinero, entregando gift cards, es algo al límite de la ley”.

Durán también anunció que "estamos redactando un oficio para acudir a Contraloría para fiscalizar cuándo se adquirieron estas gift cards, bajo qué proceso, si fue a través de compra directa o a través de alguna licitación, cuántas veces se han entregado estos recursos, cada cuánto tiempo y si esta adjudicación fue hace mucho tiempo, por qué la están entregando ahora a última hora”.

"Todo esto buscamos esclarecer que la Contraloría fiscalice, se investigue y no descarto incluso acudir al Servel por este acto terrible de cohecho que está incurriendo la alcaldesa Iraci Hassler”, sentenció el legislador de RN.

