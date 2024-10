Diputado Diego Ibáñez califica de "traición absoluta" el comportamiento de Monsalve

El manejo del caso que involucra al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha generado fuertes reacciones.

En el programa Estado Nacional de TVN, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, criticó duramente la situación y calificó el comportamiento de Monsalve como una "traición absoluta" a la confianza del presidente Gabriel Boric.

Ibáñez subrayó que el ex subsecretario no asistió a trabajar tras los hechos que están siendo investigados, lo que consideró "nefasto".

El 22 de septiembre, Monsalve compartió una comida con la denunciante, donde consumieron pisco sours, y luego se trasladaron al hotel donde habría ocurrido el presunto abuso sexual.

Al día siguiente, el ex subsecretario no asistió al balance de Fiestas Patrias, a pesar de estar a cargo como ministro subrogante. Ibáñez señaló que este comportamiento "no está a la altura de la Subsecretaría del Interior" y exigió que el sumario esclarezca las responsabilidades políticas.

Ibáñez también criticó que Monsalve se presentara ante la subcomisión mixta de presupuesto, calificando su actitud como "totalmente condenable" por actuar como si nada hubiera pasado. Además, afirmó que fue "otra traición" cuando Monsalve informó que había revisado las cámaras del hotel, en lugar de delegar esa tarea a la Policía de Investigaciones.

En cuanto al manejo del presidente Boric y su extensa conferencia de prensa, Ibáñez destacó que el mandatario "fue transparente y genuino" al responder todas las preguntas, valorando su decisión de ser abierto con la opinión pública, incluso frente a las diferencias de opinión con su equipo de comunicaciones.

