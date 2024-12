Diputado comunista Luis Cuello tras haber rechazado la Ley Antiterrorista: "El problema es la herramienta"

El diputado del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, se refirió a la aprobación de la Ley Antiterrorista y del uso de tecnología Imsi Catcher, incluido en la norma, que permite interceptar metadatos de teléfonos celulares de particulares.

En conversación con Radio Pauta, Cuello sostuvo que “nosotros apoyamos en general el proyecto desde que se presentó. Lo que nosotros rechazamos fue el informe de la comisión mixta, en particular respecto de una norma de carácter intrusivo que no cumple con estándares de proporcionalidad, que puede permitir una suerte de espionaje masivo a que afecte a terceros que no están involucrados en ningún tipo de delito”.

“Esa norma vulnera principios constitucionales: derecho a la privacidad, derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Eso fue lo que nos motivó a votar en contra de este informe en la comisión mixta”, complementó.

En ese sentido, afirmó que “era necesario cambiar la Ley Antiterrorista (…) Sin embargo, la incorporación de estos elementos como el Imsi Catcher y la posibilidad de modificar la competencia de los tribunales son cuestiones que realmente no podíamos aprobar”.

El parlamentario recalcó que “problema no es el procedimiento, el problema es la herramienta” y que “la preocupación tiene que ver con que esto pueda ser mal utilizado. No se justifica que se pueda interceptar una comunicación de personas que no tienen ninguna conexión con delitos (…) Acá está en riesgo el futuro de las libertades públicas”.

En cuanto a la eventual opción de llevar este apartado de la norma al Tribunal Constitucional, Cuello dijo que deben “evaluar si vamos o no al Tribunal Constitucional. Lo importante acá es que habrá un control preventivo que evaluará esta norma”.

“Esta es una diferencia que no es con el Gobierno ni con lo que promueve, sino que tiene que ver con una herramienta particular, que además no fuimos los únicos. El Frente Amplio también se abstuvo”, precisó.

