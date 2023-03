Diputado Coloma por indulto de tercer detenido por crimen de carabinera en Quilpué: "Pasó por el Congreso"

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, abordó el indulto otorgado a Luis Vicente Martínez-Conde Riesco, el tercer detenido por el crimen de la sargento segunda de Carabineros Rita Olivares.

El acusado obtuvo el beneficio durante la emergencia sanitaria por Covid-19, cuando se promulgó la Ley de Indulto General Conmutativo para evitar mayores contagios dentro de las cárceles en 2020, en el Gobierno de Sebastián Piñera. Terminó de cumplir su condena de cinco años por robo con intimidación y violencia en 2021 en arresto domiciliario.

En entrevista con T13 Noche, el parlamentario aseveró que, en comparación con los decretos mandatados por el presidente Boric en diciembre pasado sobre 12 presos del estallido y Jorge Mateluna, "son indultos totalmente distintos".

"El indulto del presidente Boric fue un indulto político a personas determinadas. Lo que ocurrió en el Gobierno del Presidente Piñera fue un indulto que se tramitó en el Congreso. De hecho, el propio presidente Boric votó a favor. La ministra Vallejo, el ministro Jackson, el subsecretario Monsalve, ellos votaron a favor de este indulto", sumó.

Coloma sostuvo que "yo voté en contra de ese indulto, pese a que era una propuesta que había hecho el propio Gobierno del Presidente Piñera, el cual yo fui parte como parlamentario. Yo nunca he creído que los indultos sean una buena fórmula de avanzar. Yo siempre he pensado que los indultos tienen que ser una atribución de la Corte Suprema, y solo para casos humanitarios y bien específicos, que podamos avanzar en ellos".

"No soy partidario, nunca lo he sido de estos indultos a dedo, generales. Creo que producen confusión en la ciudadanía. Además, lo encuentro un poco monárquico de esta cosa a dedo, de decir: 'tú si, tú no'. Yo al menos no soy partidario", añadió.

En la misma línea, el diputado gremialista afirmó que "el del presidente Boric es a dedo, a personas determinadas con motivaciones políticas, y el otro fue un indulto en general, que pasó por el Congreso, y que, además, todos en el oficialismo lo votaron a favor. Los que votamos en contra éramos bien de la UDI".

"Yo creo que son temas distintos. Uno es un indulto en general, que se dio por motivos del COVID, otro es un indulto a personas determinadas donde se sabía, por ejemplo, que uno de los indultados había atropellado a una funcionaria de la PDI. Por lo tanto, creo que son distintos", acotó.

