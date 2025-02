Diputado Coloma a presidente Boric: "Tiene que empezar a gobernar de una vez por todas"

El secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, respondió a las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien dijo que “pareciera que un sector de la derecha tiene ganas de que le vaya mal a Chile”.

“Respecto a los dardos hacia nuestro sector, resulta increíble que cada vez que en Chile ocurra algo, el Presidente Boric pretenda culpar a otros, nadie asume nunca una responsabilidad en el Palacio de la Moneda, los ministros siguen trabajando sin importar los errores que cometan, las falencias que sus respectivas carteras ocurran”, manifestó Coloma.

Asimismo, sostuvo que “esto es simplemente una constatación que, en vez de gobernar, que es lo que corresponde, lo que el Presidente Boric se dedica generalmente es a intentar culpar a otros”.

“No es novedad lo que hace el día de hoy, más allá de empezar a decir por qué, por ejemplo, los proyectos de inversión en materia energética están atrasados, qué es lo que se pretende hacer para evitar futuros apagones, lo que pretende hacer es nuevamente entrar en una confrontación porque precisamente estamos buscando que desde el sector privado se pueda impulsar mayor inversión en el tema eléctrico para evitar en el futuro apagones como los que vivimos hace un par de días atrás”, añadió.

El parlamentario aseguró que ellos quieren que “a Chile le vaya bien, y para eso el Presidente Boric tiene que empezar a gobernar de una vez por todas y cambiar el eje de cómo lo ha estado haciendo”.

"Si el Presidente Boric ya no es parlamentario, ya no es un comentarista, ya no es quien para parecer como indignado cuando es él quien tiene que tomar las resoluciones y hacer la pega para que cosas como el apagón no se vuelvan a repetir", indicó.

