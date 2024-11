Diputado Celis tras declaración Tohá en comisión investigadora del «Caso Monsalve»: "Nuevamente la ministra miente"

Este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, asistió al Congreso para participar en la Comisión Especial Investigadora del «Caso Monsalve».

Durante su intervención, la secretaria de Estado repasó los hechos relacionados con la denuncia por violación en contra del exsubsecretario, asegurando que su salida fue la mejor opción desde el inicio. Según la autoridad, la confianza del Presidente fue defraudada por Monsalve tras conocerse la denuncia en octubre de este año.

Y el diputado Andrés Celis, querellante en este caso cuestionó duramente estas declaraciones, afirmando que existe una evidente contradicción en el relato del Gobierno.

“Nuevamente la ministra Tohá miente porque el Presidente de la República ratificó al exsubsecretario Monsalve, por tanto le siguió entregando la exclusiva confianza que merecía el cargo, no obstante haber sabido el día 15 de octubre de la situación que le aquejaba”, sostuvo.

En su intervención, Tohá reiteró que la denuncia fue conocida solo por dos funcionarios del ministerio antes de que trascendiera públicamente y que estos ya no forman parte de la cartera. Sin embargo, el legislador insistió en que las acciones del Presidente contradicen esta versión.

“El concepto de exclusiva confianza es propio del Presidente y no obstante ello mantuvo a Manuel Monsalve en ese cargo de confianza no obstante haber conocido los hechos el día 15 de octubre. Por tanto, lo que dice Tohá no tiene sentido. Es simplemente manotazos de ahogado”, agregó el parlamentario, indicando que "la ministra del Interior mejor que nadie sabe qué significa contar con la exclusiva confianza en un cargo público"*.

Celis finalizó señalando que las explicaciones entregadas por Tohá no logran esclarecer las responsabilidades políticas en este caso, "dejando más dudas que certezas" sobre la gestión del Ejecutivo.

