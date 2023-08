Diputado Celis tras cambio de gabinete: "Bienvenido Los Venagas al Ministerio de las Culturas"

El diputado Andrés Celis (RN) se refirió al tercer cambio de gabinete que se concretó este miércoles.

Los principales ajustes fueron en Desarrollo Social y Educación, a los que se sumaron Minería, Bienes Nacionales y las Culturas.

En específico, el miembro de la comisión de Minería y exintegrante de la comisión de Cultura, se refirió a los ajustes en esas carteras.

“Bienvenidos Los Venegas al mundo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Asume Carolina Arredondo, una actriz que no sé si tenga la preparación, la expertiz y el manejo para un ministerio que es sumamente complejo y que el ministro De Aguirre no pudo, no pudo con este ya que como señalo es un ministerio donde hay mucha necesidad y el presidente Boric prometió aumentar de un 0,3% del PIB a un punto del PIB y aún no cumple con aquello", declaró el parlamentario.

En cuanto al ministerio de Minería, Celis sostuvo que "la ministra Hernando nunca pudo conocer y saber bien cómo administrar este ministerio, tanto es así que la situación de Codelco y de Enami hoy día es preocupante".

En ese contexto indicó que "asume una nueva ministra como la ministra Williams, a quien le tengo confianza ya que durante el mandato de la presidenta Bachelet creo que tuvo una buena gestión y le deseo el mayor de los éxitos.”

