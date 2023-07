Diputado Celis exige que el gobierno se querelle por el caso convenios y la renuncia del ministro Montes

El diputado Andrés Celis llamó nuevamente al gobierno a querellarse y lamentó, tildando de "impresentable", que el Consejo de Defensa del Estado no se haya hecho parte ante el "caso Convenios".

Además manifestó que es evidente que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, debe renunciar dados los antecedentes que cada día salen a luz, y por la responsabilidad política que le cabe. Incluso aseguró que de no dar un paso al costado, debe ser acusado constitucionalmente por la oposición.

”Yo soy partidario de que se querelle el gobierno contra todos aquellos que resulten responsables y si lo quiere hacer desde el 2019, no tengo ningún problema, incluso desde el 2018, caiga quien caiga”, señaló el legislador.

Luego agregó que ”yo creo que el ministro de Vivienda y Urbanismo debe y tiene que renunciar o si no la oposición tiene que interponer una acusación constitucional. Yo creo que en eso la oposición no puede ni debe perderse.”

Finalmente, Celis aseguró que ”me parece también impresentable que el Consejo de Defensa del Estado aún no se haya hecho parte. En esto no hay que tener dudas, no hay que ser tibio, no hay que ser amarillo en cuanto a las resoluciones que uno finalmente debe adoptar.”

PURANOTICIA