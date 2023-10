Diputado Celis acusa aumento "desproporcionado" de gastos para Santiago 2023 y anuncia fiscalización

En una nueva sesión de la comisión investigadora que indaga presuntas irregularidades en la organización y financiamiento de Santiago 2023, el diputado Andrés Celis informó que oficiará al Ministerio del Deporte, a la Corporación de los juegos, al IND e incluso al Presidente de la República, Gabriel Boric; para obtener más detalles sobre el "desproporcionado" incremento de recursos públicos destinados a los juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Esto, porque el Estado ha desembolsado más de $30 mil millones adicionales de lo que inicialmente estaba presupuestado en 2017 cuando se anunció una inversión pública cercana a los 200 millones de dólares, los que contemplaban toda la organización de los juegos Santiago 2023. Sin embargo, esta cifra fue subiendo hasta llegar a 770 millones de dólares en la actualidad.

El diputado Celis, miembro de la comisión investigadora de Santiago 2023, manifestó que "en todo Gobierno, y en especial cuando se crean corporaciones, siempre suceden cosas extrañas. Siempre, reitero... aquí la ideología no vale, lo que vale es la plata. Y por eso aquí yo quiero preguntar directamente, y lo voy a hacer mediante un oficio porque igual es extenso. En un principio, cuando la presidenta Bachelet anuncia esto, se tenían presupuestados 170 millones de dólares para poder hacer este evento. Posteriormente fue avanzando y con la gestión del presidente Piñera ya se hablaba más o menos de unos 500 millones de dólares. Asumió la ministra Benado, del presidente Boric, y ella dijo que iba a ser no más de un 10% de aquello. Hoy día estamos ya en 770 millones de dólares. Entonces uno ya dice, reajuste, pandemia, yo a eso le puedo agregar un 20%. ¿Y por qué lo digo? Porque hay hospitales que se están construyendo hoy día y que ese es el reajuste que obras públicas de los hospitales concesionados, es el reajuste que le han entregado. No más que eso, a algunos hospitales públicos, a los que construye salud directamente no. Pero a los que construye obras públicas es el reajuste más o menos, un 15% y un 20%. Es decir, hay un sobreprecio. Y si uno lee la parte FIRA, hay 55% de propuestas públicas, hay un 19% en aumento de obras, hay un excesivo aumento en el plazo en cuanto a la duración o la prolongación de las obras".

"En la Corporación 2023 de Santiago hay un aumento o explotación en el personal, en el aumento de los sueldos, en la duplicidad de las funciones que se hacen, tanto en el actual gobierno como en el anterior. No quiero jugar al empate, insisto, reitero. Solamente quiero decirles que todo este dinero, 770 millones de dólares, el 99% son dineros fiscales, son impuestos, son dineros de todos nosotros. Lo que yo veo en la maqueta, la imagen es maravillosa, espectacular, va a quedar para los atletas, hay que ver la mantención, perfecto. Pero tenemos que hacernos cargo de que aquí todo lo que se haya hecho, a la empresa que se la haya adjudicado mediante licitación pública, las bases se hayan hecho acorde a lo que dice nuestro derecho administrativo, que no haya sido dirigida esa propuesta pública, que el trato directo haya sido según las reglas que dice nuestra normativa, que la propuesta privada también haya sido acorde, etc. Y eso tenemos que hacerlo ¿por qué? Para que no se robe, y quiero ser súper claro. Reitero, tanto el gobierno de derecha como el gobierno de izquierda. Y todo eso es lo que yo pretendo que en esta comisión se esclarezca", agregó.

Finalmente, destacó que "aquí nadie niega que esto es un espectáculo de primera clase mundial, que estamos todos orgullosos, pero lo único que queremos todos y todas es que en definitiva nos sintamos también orgullosos que somos campeones mundiales de la transparencia y de la probidad".

