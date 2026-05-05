Diputado Carter plantea que a la ministra Steinert "se le está acabando el tiempo" para presentar un plan en materia de seguridad

El diputado del Partido Republicano, Álvaro Carter, abordó la gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y planteó que "se le está acabando el tiempo" para presentar un proyecto en esa materia.

Profundizando en este punto, el legislador reconoció los plazos acotados, pero enfatizó la necesidad de estructurar medidas concretas. "Es cierto, nosotros en dos meses no podemos hacer un cambio completo y total de todo, pero sí armar un plan. A la ministra se le está acabando el tiempo, y eso es real. Los chilenos están pidiendo de que luego se presente un proyecto de seguridad", expresó textualmente el congresista.

En esa misma línea, las expectativas del parlamentario apuntan a una pronta reacción desde el Ejecutivo. Carter manifestó su deseo de que la máxima autoridad de la cartera "sea capaz, en las próximas semanas, poder presentar este plan y avanzar en el combate a la delincuencia, al narcotráfico y al crimen organizado".

Respecto al sentir de la población frente a esta crisis, el representante republicano advirtió que las personas se encuentran "acercándose a la línea roja". Para ilustrar esta inquietud social, agregó: "¿Cuándo? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega la solución? ¿Cuándo hay un plan? Esa es la línea importante que tiene que ver la ministra y que ella tendrá que presentar el plan antes que yo".

Finalmente, ante la interrogante directa sobre un eventual agotamiento de la paciencia ciudadana en materia delictual, el diputado optó por la cautela. "sería demasiado arrogante de mi parte decir lo que piensa la ciudadanía, yo creo que la gente está expectante de saber qué es lo que va a hacer este gobierno, en mi gobierno, en el de José Antonio Kast, respecto a lo que se dijo en campaña: inmigrantes, crímenes organizados, la droga", concluyó.

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