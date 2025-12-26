Diputado Carter advirtió por "reacción belicosa" del PC y el FA durante el próximo Gobierno de Kast

El diputado republicano, Álvaro Carter, abordó el llamado a la movilización que planteó el Partido Comunista como “la tarea de ser oposición a la ultraderecha”.

En entrevista con La Tercera, el parlamentario sostuvo que “tenemos que evitar esos errores que se cometieron en el 2018, donde una oposición como la que nos vamos a enfrentar, como lo que pasó en el Partido Comunista hace un par de horas atrás respecto a este comunicado, de decir que ‘vamos a presionar al gobierno, vamos a salir de nuevo a la calle’, puede provocar de nuevo desestabilización”.

“Se ha dicho en todos los tonos. En la campaña, después de la campaña, nosotros esperemos que el Partido Comunista y el Frente Amplio sean una oposición que ayude a mejorar el país”, indicó.

El legislador dijo que “tienen todo el derecho, y así lo creemos, de ser duros, de andar buscando ciertas fisuras que podamos tener en el gobierno, pero nada les va a dar derecho a coquetear de nuevo con la violencia, nada les va a dar derecho para de nuevo tratar de salir a la calle, porque los chilenos no quieren eso, los chilenos quieren un mejor país, quieren más seguridad”.

“Acá lo que necesita el país son medidas duras, son medidas fuertes, y por lo tanto nosotros para lograr eso necesitamos poder entregar el mensaje de forma rápida y efectiva, y eso va a provocar políticamente que el Partido Comunista y el Frente Amplio tengan una reacción belicosa”, agregó.

Y aseguró que “van a empezar a hablar en los medios, a atacarnos, a hacer un poco lo que hacen hoy día: inventar cosas y mientras tanto nosotros vamos a tener que enfrentar al narcotráfico”.

Por otro lado, el diputado comentó sobre la eventual llegada de Kaiser al gabinete de Kast y señaló que “él sería un gran aporte. Algunos han tratado de decir que es incontrolable. Johannes es un tipo súper correcto. Un tipo que nunca te traicionaría”.

En cuanto al criterio de no tener ministros que sean parientes de algún parlamentario, Carter aseguró que “no está escrito en piedra” y explicó que “acá lo que hablamos no son de parentescos, son de capacidades. Entonces, si Johannes tiene las capacidades, bienvenido al ministerio que sea llamado y el ministerio que lo necesite”.

