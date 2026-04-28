Diputado Brito cuestiona el plan de Reconstrucción: "En el Gobierno apuestan por estrategias que buscan dividir al país"

El diputado del Frente Amplio e integrante de la comisión de Hacienda, Jorge Brito, cuestionó el plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno.

Al respecto, el legislador señaló que “la propuesta mezcla medidas de reconstrucción con una eventual reforma tributaria”. A su juicio, “esta fórmula puede profundizar la polarización política y comprometer el manejo de las finanzas públicas”.

Durante una entrevista concedida a radio Duna, el congresista hizo hincapié en que su bloque político ya había solicitado con anterioridad que ambas discusiones se llevaran por carriles distintos. Al respecto, el diputado sentenció: “Hace tres semanas le pedimos comunicación al Gobierno (...) Tener un pie forzado de tramitar una reforma tributaria con una reconstrucción iba a significar que se iba a utilizar el dolor de los damnificados para viabilizar políticamente una rebaja de impuesto”.

UNIDAD VERSUS DIVISIÓN

En cuanto a la búsqueda de acuerdos, el frenteamplista fue enfático en señalar que el diseño trazado por La Moneda no apunta hacia la generación de consensos. “Pareciera que el país necesita unirse para salir adelante, sin embargo, en el Gobierno apuestan por estrategias que buscan dividir al país. Mezclar la reconstrucción con una reforma tributaria hace prever que esto no es un tema de unidad nacional”, recalcó.

Sumado a lo anterior, el parlamentario alertó respecto a la atmósfera que se ha instalado en el debate público a raíz de este proyecto, asegurando que la iniciativa “nos tiene en un ambiente polarizado que debiese ser reemplazado por un ambiente de unidad”.

Para concluir su intervención, Brito evidenció su inquietud frente a las repercusiones económicas que podría traer consigo la propuesta, poniendo especial foco en la administración de las arcas fiscales. “Vemos con mucha preocupación la economía del país producto de lo que es a nuestro juicio un manejo errado de las finanzas públicas. El Congreso no puede ser cómplice de aumentar el déficit fiscal”, remató el legislador.

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