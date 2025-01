Diputado Benavente anticipa que en la bancada de la UDI "en general, la opción de aprobar la reforma previsional es mayoritaria"

El jefe de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Benavente, adelantó que existe un ánimo mayoritario en su sector para aprobar la reforma previsional propuesta por el gobierno.

En conversación con radio Agricultura, el legislador dijo que “en términos generales, yo estaría por aprobarla. Sin embargo, en aspectos particulares, había alguna aprensión respecto a qué ocurría cuando un trabajador estaba con licencia, a quién le correspondía pagar la cotización, por ejemplo”.

“Y entiendo que eso se arregló, se modificó, y hoy día va a ser del organismo asegurador, y no del empleador, como estaba establecido en la norma original. De tal manera que esa reticencia que yo tenía me parece que se arregló, pero quiero ver bien, no conozco cómo se arregló, no conozco la norma en detalle, hoy día voy a tener acceso a ella, y en base a eso, me imagino yo, por ejemplo, esa reticencia sería despejada”, agregó.

“En la bancada de la UDI, en general, la opción de aprobar la reforma es mayoritaria. Pero evidentemente que hay un par de voces, dos o tres voces ahí disidentes, hay una que no es misterio, que es la de Cristián Labbé, y yo creo que todavía hay un par de dudas, dos o tres diputados que están dudosos, pero creemos que la situación ha ido cambiando, e inclinándonos más por aprobar la reforma que rechazarla”, explicó el parlamentario.

“Hace unos días la situación era más compleja, pero yo creo que hay varios diputados que han ido cambiando su voto al ir conociendo también, primero las recomendaciones que se fueron acogiendo del Consejo Fiscal Autónomo, e ir conociendo más bien el contenido propio de la reforma, y también viendo el impacto que esta va a causar en las chilenas y chilenos”, finalizó Benavente.

PURANOTICIA