Diputado Bassa emplaza al sistema político tras cuatro años del Rechazo: "No vamos a seguir siendo el chivo expiatorio"

El diputado del Frente Amplio y expresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, realizó un análisis a cuatro años del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida y cuestionó el foco que se ha puesto desde entonces en la responsabilidad de los exconvencionales.

En conversación con Radio Agricultura, Bassa sostuvo que ha existido poco análisis respecto del trabajo realizado por la Convención Constitucional, asegurando que la discusión se ha concentrado principalmente en el resultado electoral del 4 de septiembre.

"Se ha hecho poco análisis del trabajo de la Convención, yo creo que todos los análisis políticos se han centrado en el resultado electoral del 4 de septiembre".

"Yo creo que hoy día es difícil saber a ciencia cierta cuáles son las razones por las cuales se verificó este resultado, porque se ha puesto poco énfasis en elementos bien centrales del proceso de discusión de la nueva Constitución", añadió.

En ese sentido, el parlamentario cuestionó que la autocrítica de la Convención Constitucional continúe siendo uno de los principales ejes del debate, pese al tiempo transcurrido desde el término del proceso.

El diputado dijo que le "llama la atención que todavía el marco comunicacional de la conversación sea la autocrítica de la Convención Constitucional. Han pasado más de cuatro años desde que la convención se disolvió. Sin embargo, seguimos pidiéndole a los convencionales de centro izquierda la autocrítica y a nadie más".

“Después de cuatro años yo creo que ya es hora de que otros empiecen a dar explicaciones de sus propias responsabilidades y se nos deje sistemáticamente de preguntar solo a los exconvencionales”, subrayó.

Bassa profundizó sus críticas y sostuvo que los exintegrantes de la Convención no deberían continuar asumiendo el rol de responsables exclusivos del resultado del proceso constitucional.

En esa línea, recalcó que "el concepto de chivo expiatorio, yo creo que es un concepto que todos podemos entender, esta práctica sacrificial donde un cordero es sacrificado para los dioses, con lo cual se expían las culpas y responsabilidades de todos los demás. Nosotros no vamos a seguir siendo el chivo expiatorio del sistema político. Yo creo que muchos tienen que dar explicaciones".

El actual parlamentario sostuvo que "cuando se nos pregunta sistemáticamente a los convencionales cuál es nuestra autocrítica, y todo el sistema omite su propia autocrítica, pero no voy a entrar en ese juego".

Finalmente, Bassa apuntó sus cuestionamientos hacia el sistema político y mediático, acusando que las críticas se han concentrado de manera reiterada en sectores de izquierda, centroizquierda, independientes y representantes de pueblos originarios.

“Creo que el público merece más que el sistema político y mediático siga sistemáticamente machacando a la izquierda, al centro-izquierda, a los convencionales independientes, a los pueblos originarios, pidiéndoles la autocrítica cuando nadie más la ha hecho. Entonces yo creo que ya es hora de que los otros actores la hagan”, sentenció.

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