Diputado Barrera por críticas de Kast a la denominada norma de “amarre”: "Para nosotros es un debate inventado"

El diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, abordó las críticas realizadas por la oposición y el Presidente electo, José Antonio Kast, a la denominada norma de “amarre”, descartando que el proyecto implique restricciones al próximo Gobierno, ya que todos los funcionarios de confianza deberán renunciar en cuanto acabe el mandato del Presidente Boric.

En conversación con radio Duna, el parlamentario señaló que "estas normas que han sido cuestionadas por la derecha no generan ningún amarre, para nosotros es un debate inventado, las normas no amarran nada”, sostuvo.

Asimismo, explicó que el objetivo central de la iniciativa apunta a garantizar mayor transparencia en los despidos dentro del sector público. “Lo único que dice es que si los van a despedir les digan por qué. Dice que el despido tiene que ser fundado, algo que esperaría cualquier trabajador”, afirmó, defendiendo el proyecto como una medida básica de protección laboral.

Respecto del reajuste al sector público, el parlamentario recalcó que el acuerdo alcanzado establece una regla clara para los cargos de confianza política. “Quedó establecido que todos los trabajadores de confianza política van a renunciar el día 10 de marzo”, señaló, subrayando que no existiría una permanencia automática de estos funcionarios más allá del cambio de gobierno.

Barrera también se refirió al debate sobre la negociación ramal, destacando su rol como herramienta para mejorar las relaciones laborales. “Es la mejor herramienta para llevar una buena relación entre el empleador y los trabajadores y tratar de acortar las brechas de desigualdad”, indicó.

Finalmente, al ser consultado por el escenario internacional liderado por las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el diputado expresó su preocupación en relación con Venezuela y sus amenazas hacia Colombia. “Cada día que hace una declaración el presidente de Estados Unidos, creo que me preocupa más”, concluyó.

PURANOTICIA