Diputado Andrés Jouanett (Amarillos) : "Este texto es mejor que la Constitución actual"

El diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, abordó la propuesta de nueva Constitución y a la postura de su partido ante el Plebiscito del 17 de diciembre.

Este lunes, el Consejo Constitucional aprobó y despachó en su totalidad la propuesta de nueva Carta Magna, tras ocho meses de trabajo.

De esta forma, el texto quedó en condiciones de ser presentado al Presidente Gabriel Boric el próximo 7 de noviembre, para posteriormente ser plebiscitado el 17 de diciembre.

En conversación con radio Concierto, Jouannet se refirió a la postura de Amarillos ‘A Favor’ de la propuesta y sostuvo que "nosotros fuimos quienes propusimos a los expertos. Tuvimos un debate bien grande en nuestro movimiento. Hubo unanimidad, el debate terminó hoy a las 1:30 de la mañana".

"Teníamos la comparación de los textos y consideramos que este texto es mejor que la Constitución anterior. Además, tenemos que terminar con esta incertidumbre y que el país vuelva a reactivarse", complementó.

En cuanto a las razones para estar a favor de la propuesta, el timonel de Amarillos manifestó que "no podemos seguir con la delincuencia exacerbada. Por donde avanzamos hacemos agua y tenemos que cerrar esto. Hoy La Moneda reconoce que podría haber hecho un poco más. Nosotros humildemente nos pusimos a trabajar".

"Quisiera preguntar por qué la centroizquierda y la izquierda votó en contra de la propuesta respecto al derecho a la huelga. Veamos las votaciones de varios partidos de ese sector", apuntó.

Las últimas encuestas han establecido que las personas van en su mayoría por la opción ‘en contra’. Al respecto, el presidente de Amarillos por Chile afirmó que "vamos a tener que trabajar mucho luego de aprobar la nueva Constitución porque hay que adecuar las leyes".

"La Constitución no es perfecta y creo que la polarización le ganó. Primer proceso Lista del Pueblo y segundo proceso Republicanos. Lo que estamos diciendo es que es mejor que la Constitución del '80 y ponemos varios elementos en la balanza que tienen que ver con el país y con querer cerrar el proceso", subrayó.

De esta forma, el parlamentario aseguró que "tenemos que tener convicción y no solo tener cálculos electorales. Creo que hay que decirle a la ciudadanía que si avanzamos con esto podemos avanzar con los temas que les complican. Una vez que resolvamos esto vamos a tener certezas".

"Esta es una Constitución que fue hecha, en su mayoría, por los expertos. Para dar vuelta este partido tenemos que decir que esto lo tenemos que cerrar", agregó.

Sobre los contenidos del texto, Jouannet comentó que "en derechos civiles y políticos hay un cambio importante. La norma del umbral del 5% nos va a ordenar para que haya menos partidos en el sistema de partidos. Este es un país que todavía tiene un Partido Comunista que no condena las violaciones a los derechos humanos en Cuba y Venezuela y también tenemos un Partido Republicano que tiene gente que defiende la dictadura de Pinochet".

"No toda la Constitución nos gusta. Pero no es una Constitución para mí. Es la Constitución que, más o menos, va a abarcar al país. No es la casa común", expresó.

