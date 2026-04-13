Diputado Álvaro Ortiz gana con amplia ventaja la presidencia de la Democracia Cristiana

Una amplia ventaja en las elecciones internas posiciona al diputado Álvaro Ortiz como el próximo presidente de la Democracia Cristiana (DC) para el período 2026-2028.

De acuerdo con los resultados preliminares entregados por el timonel (s), Óscar Ramírez, con un 63% de las actas escrutadas, la Lista 2 —liderada por el exalcalde de Concepción— alcanza 3.785 votos, equivalentes al 64,41% de las preferencias.

Más atrás se ubica la Lista 4, encabezada por el diputado Jorge Díaz, que obtiene un 31,48% con 1.850 sufragios. En tanto, las listas 1 y 3 registran apoyos considerablemente menores, con 1,89% (111 votos) y 2,21% (130), respectivamente.

Ramírez precisó que "estos resultados son preliminares, porque a quien le corresponde entregar los resultados oficiales es al Tribunal Supremo, quien debe calificar después la elección recibiendo todas las actas".

Hasta el momento del reporte, se contabilizaban 5.876 votos, lo que representa una participación cercana al 25% del padrón de la colectividad.

El triunfo de Ortiz es leído al interior del partido como una señal de continuidad respecto de la actual conducción. Su lista está vinculada al sector más cercano a la centroizquierda dentro de la DC, el mismo que respaldó la candidatura presidencial de la exministra Jeannette Jara en 2025 y anteriormente a la senadora Yasna Provoste en 2021.

En la nueva directiva, Ortiz estará acompañado por Alejandra Krauss, quien continuará como secretaria nacional, y Myriam Verdugo, que asumirá como primera vicepresidenta.

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