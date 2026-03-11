Carter y expectativas de la administración Kast: "Un gobierno de transformación, que viene a responder a la emergencia"

El senador electo por la región de La Araucanía, Rodolfo Carter, entregó sus expectativas de cara al inicio del mandato del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con Tele13 Radio, el parlamentario afirmó que “nosotros no vamos a ser un gobierno más, no vamos a ser un gobierno de administración, es un gobierno de transformación, es un gobierno que viene a responder a la emergencia".

"Todos los números relevantes de Chile están complicados, no vamos a entrar en la discusión de un día tan bonito para todos como es la continuidad democrática el 11 de marzo, pero nadie puede negar las alertas en materia económica que estableció el Consejo Fiscal Autónomo", indicó.

Asimismo, argumentó que "esto no fue Libertad y Desarrollo, no fue la UDI, ni Republicanos, es un conjunto de expertos de todos los colores políticos que le puso una tarjeta roja por primera vez al gobierno de Chile diciendo irresponsabilidad fiscal en los últimos 3 años".

"Tenemos muchos problemas, pero para enfrentar esos problemas tenemos que tener medidas muy contundentes y urgentes en economía, en seguridad, migraciones y salud", subrayó el parlamentario electo.

