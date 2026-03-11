Un colchón, almohadas y veladores: Trasladan muebles del Presidente Kast para su estadía en La Moneda

La tarde de este miércoles llegaron al Palacio de La Moneda algunos muebles que faltaban, principalmente la cama, para que el Presidente José Antonio Kast pudiera dormir en el Palacio de Gobierno, tal como lo había anunciado antes de asumir.

Además, de la cama, llegaron alfombras, sillas, veladores, almohadas y otros muebles necesarios para su estadía que comenzará esta misma noche.

Así lo confirmó el administrador de la casa de Gobierno, Julio Feres, quien señaló ante los requerimientos de la prensa que: “Hoy día el Presidente duerme en La Moneda”.

“Necesitaba cosas, necesita su cama, veladores, alguna alfombra, ropa blanca, lo que corresponde a una casa común y corriente”, explicó el administrador.

Consultado sobre si la mudanza del Mandatario continuará, Feres señaló: “Sí, probablemente puedan quedar algunas cosas que tenemos que ver, pero bueno, aquí ya está instalado”.

IMÁGENES

PURANOTICIA