Diputado Aedo será el primer militante de la DC en sumarse al comando de Jeannette Jara

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, confirmó su incorporación al comando presidencial de Jeannette Jara, candidata del pacto Unidad por Chile, aunque su rol todavía no está definido.

En entrevista con CNN Chile, señaló que ya recibió autorización de la abanderada oficialista para contar que se sumará a su equipo de campaña. “Es lo más probable. He conversado con ella y me ha autorizado a decir que, efectivamente, me va a convocar”.

De esta forma, Aedo se convierte en el primer militante democratacristiano en participar oficialmente en la campaña de Jara, marcando un hito tras el respaldo institucional entregado por la DC el pasado sábado 26 de julio, cuando su Junta Nacional acordó plegarse a la candidatura de la exministra del Trabajo y Previsión Social.

Tras la resolución partidaria, el parlamentario publicó en su cuenta de X: “Nos ponemos a disposición para construir un programa de gobierno que refleje los anhelos y esperanzas de nuestra ciudadanía”.

La postura de Aedo representa una de las corrientes internas de la DC que promovía el acercamiento al oficialismo y la conformación de una lista parlamentaria única. Ya en junio, tras las primarias presidenciales, el diputado había llamado a “estar abiertos al diálogo” con los ganadores del proceso, evitando cerrar puertas anticipadamente.

También amparado en cálculos electorales, aseguró que, si la Democracia Cristiana optaba por el camino propio, la opción de asegurar algún escaño disminuía considerablemente, lo que podría implicar que el partido desapareciera al no tener representación parlamentaria.

El vínculo político entre Aedo y Jara se ha fortalecido en los últimos meses. El 3 de julio, ambos se reunieron y el legislador compartió en redes sociales una imagen con el mensaje: “Arriba de la Jaraneta”, en alusión a su respaldo a la candidatura.

PURANOTICIA