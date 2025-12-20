Diputado Aedo llama a autocrítica opositora y anticipa nuevo rol frente a Kast

El diputado Eric Aedo (DC) planteó la necesidad de que la Democracia Cristiana y el oficialismo realicen una autocrítica tras los resultados electorales y definan con claridad el rol que asumirán frente al próximo gobierno de José Antonio Kast. En entrevista con Radio Cooperativa, sostuvo que la DC debe ejercer una oposición responsable, apoyando las iniciativas que beneficien al país y resguardando las conquistas sociales alcanzadas en los últimos años.

Aedo advirtió que enfrentar al nuevo gobierno desde una postura confrontacional sería un error político. A su juicio, el resultado electoral refleja un mensaje claro de la ciudadanía que no puede ser ignorado. “No entender por qué el 58% de la población terminó votando por Kast sería repetir los mismos errores”, señaló, enfatizando que la oposición debe actuar con responsabilidad y sentido de Estado.

En ese contexto, el parlamentario contrastó el rol que espera asumir la DC con la actitud que, según él, mantuvo el Partido Republicano durante el gobierno de Gabriel Boric. Recordó que Republicanos fue una oposición “excesivamente dura y virulenta”, negando acuerdos de manera sistemática, y advirtió que ahora, al asumir el poder, deberán construir mayorías y dialogar con sectores más amplios del espectro político.

Aedo también utilizó como ejemplo la experiencia del actual gobierno, señalando que el Presidente Boric debió ampliar sus alianzas más allá del Frente Amplio para sacar adelante proyectos relevantes. “De eso se trata gobernar”, afirmó, subrayando que las principales reformas se aprobaron gracias a acuerdos con el Socialismo Democrático, la DC e incluso sectores de la derecha.

Finalmente, el diputado se refirió al debate interno en la Democracia Cristiana y al caso del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, rechazando cualquier intento de sanción por su acercamiento al Presidente electo. Aedo calificó como una “brutalidad política” una eventual expulsión y sostuvo que reunirse con Kast responde a una lógica institucional propia del Estado de Chile, llamando a dejar atrás ese episodio y enfocarse en los desafíos del nuevo escenario político.

