Diputado Aedo confirma apoyo a Jara y afirma que la DC "está llamada a tender puentes, a salirse de las trincheras"

El diputado Eric Aedo confirmó su apoyo a Jeannette Jara tras su triunfo en las primarias del oficialismo, en un contexto de cuestionamientos al interior de la Democracia Cristiana (DC) por las diferencias que históricamente ha mantenido con el PC y su baja representación en las últimas elecciones.

En un punto de prensa realizado en el Congreso, el legislador fundamentó su decisión en que, “creo que hay que pensar en el bien de Chile, en el bien común, y para eso hay que salir de las trincheras. Creo que la DC aún sigue jugando un rol importante en el país, en la construcción de ese bien común”.

“Si no lo creyese, me daría lo mismo, pero creo que queremos ser un aporte al país en el ámbito de la seguridad, la economía, pero también de la justicia social y del mérito. Creo que eso es bien importante hoy día para la ciudadanía, que el esfuerzo que tú haces efectivamente te ayude a surgir, como por ejemplo lo demuestra en este caso Jeannette Jara”, señaló.

“En ese sentido, creo que la DC está llamada a tender puentes, a salirse de las trincheras, y construir una nueva alianza política con los que han sido sus socios históricos y también con otros. Creo que la DC hoy día tiene una oportunidad, y que hay que avanzar hacia esa oportunidad teniendo un programa de gobierno común en que también estén claros los disensos, las diferencias que tenemos”, afirmó.

“Obviamente con la experiencia que he logrado tener en el Parlamento, (espero) recoger un acuerdo parlamentario que permita que esas ideas y ese programa se puedan plasmar con un apoyo en el Congreso, tanto con un apoyo en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado. Por eso he tomado esta decisión y espero que ésta sea refrendada por la Democracia Cristiana este 26 de julio; y lo he querido hacer de cara al país, de cara a la DC, dejando muy claro lo que pienso y no andar jugando a las escondidas”, añadió el parlamentario.

"Por eso di este paso. Esta decisión la tomé hace varios días, creo que es manifiesta, es pública, lo hemos conversado al interior de la bancada, saben lo que pienso, la DC sabe lo que pienso, sabe hace donde creo que debiésemos caminar, y en ese sentido no es una sorpresa. Pero me parece positivo, bueno, que, si uno tiene una idea y quiere empujar un proyecto político, lo diga con claridad y no se lo estoy exigiendo a otro”, complementó.

Aedo destacó el repunte de Jara en los sondeos. "Creo que se está construyendo una mayoría importante. Hace un mes marcaba sólo dos puntos, y si en ese entonces alguien hubiera dicho que Jara iba a liderar en las encuestas, cualquiera te hubiese tildado de loco, que eso no iba a suceder, pero hoy está primera”.

Al finalizar, el diputado señaló que no planea integrar el comando de Jeannette Jara, pero enfatizó la necesidad de avanzar en una alianza política con miras a las elecciones parlamentarias. Advirtió que un camino en solitario podría poner en riesgo la continuidad de la Democracia Cristiana en el Congreso, destacando que “un partido sin representación parlamentaria, en la práctica, deja de existir en el escenario político nacional”.

También la senadora Yasna Provoste manifestó su apoyo a la candidata del oficialismo. "Para quienes creemos en la democracia y en los principios humanistas y cristianos, no tenemos ninguna duda en que nuestra representante es la candidata que resultó electa de las primarias de la centroizquierda".

Consultada por la postura del presidente del partido, Alberto Undurraga, quien insistió en no apoyar a la candidata del oficialismo, la legisladora dijo que "el partido es más que quienes están ejerciendo los liderazgos de turno, y lo que nosotros esperamos es que la Democracia Cristiana contribuya a la unidad de la centroizquierda”.

