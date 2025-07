Diputado Aedo acusa a Alberto Undurraga de "presión indebida" y rechazó a la idea de levantar una candidatura propia en la DC

El vicepresidente de la Cámara de diputados, el democratacristiano Eric Aedo, criticó al presidente de su partido Alberto Undurraga, quien aseguró que renunciaría a la falange si en la junta nacional, de este sábado 26, decidieran apoyar la candidatura de Jeannette Jara

En conversación con radio Duna, el diputado criticó que Undurraga ejerce una “presión indebida”.

“Obviamente que él tiene una opinión y es tan válida como la que yo estoy planteando, pero eso es parte del debate político y se toma una decisión, pero no se puede decir que, si no hacen lo que yo quiero, entonces me voy”, precisó.

El diputado –que adelantó su apoyo a Jara– manifestó que la Democracia Cristiana “no puede seguir en una eterna indefinición”.

Así, el parlamentario cuestionó la idea de levantar una candidatura propia: “¿Cuál, la de Harold Mayne-Nicholls? Que no fue capaz de decir si votó en 1988 en un plebiscito Sí o No, mientras todos arriesgamos nuestro pellejo. O sea, ¿ese es el liderazgo que me quieren decir que representa el centro? Alguien que no es capaz de decir qué hizo en un momento determinante de la historia de Chile ¿Ese es el liderazgo de centro que me quieren presentar?”.

En esa línea, agregó que “ahora, si hay un sector del partido que cree que la Democracia Cristiana tiene que caminar hacia la derecha o una alianza política con la derecha, bien, díganlo con toda claridad, pero no me vengan con estas cosas de que vamos a levantar una candidatura alternativa”.

