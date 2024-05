Diputadas Gazmuri y Serrano respaldan a familia de joven fallecido en incidente con carabineros en Puente Alto

Las diputadas Ana María Gazmuri (AH) y Daniela Serrano (PC) acompañaron hasta la fiscalía a la familia del joven de 18 años Emilio Latorre, quien falleció producto de un disparo efectuado por funcionarios de Carabineros el domingo 19 de mayo en el sector de Bajos de Mena, comuna de Puente Alto de la Región Metropolitana.

Sobre este primer acercamiento entre la Fiscalía Metropolitana Sur y la familia del afectado, la diputada Gazmuri señaló que “estamos sumamente preocupados, acompañando a los padres de este joven asesinado por la espalda”.

“Resulta que hasta este momento ellos no han recibido ningún contacto de nadie, de ningún ente implicado en esto, ni de fiscalía, ni del municipio, ni de Carabineros, a pesar de que han seguido siendo vigilados, hostigados, incluso en el propio funeral y en el cortejo fúnebre”, aseguró.

Sobre la utilización de un arma de fogueo por parte de Latorre, la parlamentaria de Acción Humanista cuestionó la tesis de Fiscalía y enfatizó en revisar la evidencia.

“Los videos son clarísimos, él no estaba armado, sencillamente había salido a comprar y tuvo, al no andar con sus documentos, el susto bastante común el día de hoy, diría yo, frente a las policías, porque sabemos de este actuar desmedido y desproporcionado”, agregó.

“Son situaciones muy serias, muy graves y no queremos nuevamente un intento de ocultamiento y de, finalmente, intentar una impunidad en un caso tan terrible. Aquí han querido caracterizar a Emilio como si tuviera que ver con la delincuencia. Incluso el acompañamiento que se dio al funeral era como el que se da a los funerales narcos. Eso no corresponde", recalcó.

"Él no tenía antecedentes. Era un joven sano, vinculado a su familia, trabajador, estudiante. Entonces, no queramos estigmatizar para evadir responsabilidades del mal actual policial. Esperamos que se investiguen absolutamente todos los detalles”, enfatizó.

En tanto, la diputada Serrano expresó que "todavía no tenemos una información oficial que nos diga si esto se ajusta a la legalidad o no, si el procedimiento fue bien hecho o no. Necesitamos hoy día que la fiscalía investigue".

Finalmente, Gazmuri dijo que “vamos a hacer todo lo posible para que se encuentre justicia en este caso y que sea un ejemplo de que en este panorama, en que estamos por empezar un nuevo fast track de seguridad, tener muy presente en esos 32 proyectos las consecuencias de lo que se termina promulgando en el Parlamento”.

