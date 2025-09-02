Diputadas Carolina Tello y María Candelaria Acevedo apelarán al Tricel por rechazo del Servel a sus candidaturas

Las diputadas Carolina Tello, del Frente Amplio, y María Candelaria Acevedo, del Partido Comunista, anunciaron que apelarán al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), luego de que el Servicio Electoral rechazó sus candidaturas a la reelección.

Según consigna El Mercurio, son los únicos dos casos de legisladoras en ejercicio a quienes el Servel les rechazó las candidaturas Acevedo representa a Talcahuano y Tello a Coquimbo.

La razón del rechazo dada a Tello fue por “no acompañar declaración jurada, efectuada ante notario, oficial del Registro Civil o mediante clave única en el sistema de declaración de candidaturas, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales, constitucionales y no estar afecto a inhabilidades Arts 3 y 7 inciso 5, Ley N°18.700”.

En el caso de Acevedo, la “declaración jurada no aparece suscrita ante notario o ante oficial del Registro Civil de la comuna donde resida el candidato (solo aplica para declaraciones juradas ante notario u oficial del Registro Civil) Arts 3, Ley N° 18.700”, lo que motivó su rechazo.

Existe plazo hasta el sábado para que ambas recurran al Tricel para intentar revertir los rechazos. Sus abogados y equipos están elaborando los oficios para ir al tribunal, el que determinará el futuro de sus candidaturas.

Mientras abogados legisladores se les acercaban para entregar consejos de cómo proceder y eventualmente lograr tener éxito en sus presentaciones.

PURANOTICIA