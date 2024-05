Diputada Yeomans: “Quiero que el gobierno dé la pelea hasta el final” con las reformas

Ad portas de la cuenta pública del 1 de junio próximo, la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) afirmó que parlamentarios del oficialismo no están defendiendo con fuerza las reformas del Gobierno, en especial con la previsional. Por lo mismo, espera que La Moneda “dé la pelea hasta el final”.

En entrevista con La Tercera, expresó que “pensando en la cuenta pública, hay elementos que nos parece que debieran ser parte de las prioridades de la agenda de gobierno, son nuestros planteamientos ad portas de que esta es la última cuenta pública de compromiso”.

Planteó que el mensaje del Presidente Boric “debe de dar cuenta de los avances que ha tenido el gobierno, en la agenda de derechos, 40 horas o el copago cero. Por otra parte, también me parece importante hacerse cargo de los compromisos que se tienen en educación o en pensiones. Ya es momento de ir generando el camino para que eso se concrete”.

“El gobierno se ha caracterizado, siendo realistas, por poder avanzar en la agenda y compromisos. Eso lo demuestran el royalty minero, la política del litio. O, por ejemplo, cuando se nos critica tratando de aislar al feminismo, pero gracias a esa visión es que pudimos avanzar con la ley de responsabilidad parental. Veo que el gobierno ha demostrado con sus hechos que se puede avanzar en las convicciones con un sentido de realidad”, añadió.

En cuanto a las reformas previsional y de salud, enfatizó que “quiero que el gobierno dé la pelea hasta el final, pero no veo el mismo empeño en todos los parlamentarios del oficialismo. Por ejemplo, en pensiones hubo que negociar y compensar para que votaran a favor a la bancada PPD-independiente. Eso es inaceptable, le quitan fuerza al gobierno y nos debilita al momento de conversar con la derecha”.

“Respecto de la reforma de pensiones, no puede ser que bajemos los brazos en una discusión tan importante como subir las pensiones. Por eso me pasa que yo no veo ese empeño en todos los parlamentarios. Ese no es solo un compromiso de gobierno, es un proyecto político. Si estamos en la misma casa debiéramos tener la misma convicción de dar esas peleas”, agregó.

“El gobierno no puede estar ordenando a quienes son oficialistas en una discusión tan importante. En gran parte, el que no se avance en este tipo de reformas tiene que ver con la pérdida de fuerza que se genera al tener que negociar con los propios. Es responsabilidad de los partidos y ahí se le quita el poto a la jeringa”, enfatizó.

En cuanto al Crédito con Aval del Estado, señaló que “se está escribiendo esa historia. Lo importante es haber situado una discusión en el debate público. El punto se logra en la medida en que se avanza en compromisos que se hicieron en la campaña. El tema es dar con la solución, a mí no me interesa la discusión de los nombres, lo importante es que la solución termine con el CAE”.

“De lo que estamos hablando es de la terminación del CAE, eso es lo relevante. Creo que es lo adecuado ordenar un poco las filas y hacer ese llamado que realizan de que tengamos más responsabilidad al momento de expresarnos respecto de una propuesta y de criticarla sin previo conocimiento”, concluyó.

PURANOTICIA