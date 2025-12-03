Diputada Yeomans acusa a Kast de hacer un "show mediático" y "tratar de sacar provecho" con el tema fronterizo

La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, acusó al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast de “hacer un show” y “un uso bien nefasto” del problema fronterizo en el paso Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota.

“Año a año, durante esta época se genera una condición más compleja respecto al espacio fronterizo, además de la situación internacional que siempre es parte relevante de este tipo de reacciones. Y lamentablemente vemos una forma política de tratar de sacar provecho y no de buscar soluciones concretas”, expresó la parlamentaria en entrevista con radio Universidad de Chile.

“Es un show de los que estamos ya acostumbrados”, mencionó Yeomans, añadiendo que el debate de este miércoles “puede ser una instancia, instancia en que también desde la prensa, se le puede apretar por este tipo de shows mediáticos que no tienen que ver, porque en realidad regularmente ocurren estas situaciones”.

En la entrevista radial, la legisladora apuntó que “aquí se ha constatado más bien que él ha tratado de hacer uso de esto, y eso es bien nefasto, sobre todo porque, es un tema que es tan relevante para la población chilena”.

La diputada además cuestionó las propuestas migratorias de José Antonio Kast: “La propuesta es que los migrantes se vayan y luego vuelvan a entrar, que paguen su pasaje, que se paguen ellos mismos su pasaje y que luego vuelvan a entrar”.

Y aseguró que su propuesta “no tiene ni pies ni cabeza, para cualquier persona que escuche esa propuesta, de verdad que uno queda realmente con la boca abierta pensando que viene de un candidato presidencial”.

