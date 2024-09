Diputada Ximena Ossandón por Caso Audio: “Se fue al tacho de la basura la división de poderes"

Las últimas revelaciones en torno a las conversaciones que mantuvo el abogado Luis Hermosilla con personalidades del ámbito público y privado siguen generando repercusiones.

Las recientes conversaciones entre el imputado en el Caso Audios y la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco dan cuenta de la necesidad de una modificación al sistema de nombramientos de los magistrados, según la diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón.

“Esto es algo muy grave que está reflejando probablemente algo más profundo dentro de este poder del Estado y yo creo que lo más macro que urge, es una modificación al nombramiento de los jueces”, dijo la legisladora en entrevista con radio Pauta.

Asimismo, afirmó que “esta cosa de la división de los poderes, pareciera que no es tal, porque hay claramente una intromisión de un poder a otro, en jerga común y corriente, se va al tacho este slogan de la división de los poderes“.

“Claramente se creó una red importante de influencia que nos está afectando a todos. Y creo que tenemos tiempo de cambiar y de volver a esta institucionalidad que no sea permeable de un lado para otro, porque es muy importante para el desarrollo, para la democracia, para todo lo que esto influye, mantener nuestra estructura que nos ha mantenido por tantos años”, agregó.

La parlamentaria dijo que “cuando existe esto, hay corrupción, porque lo corrupto es lo que es incorrecto, y aquí si bien no sabemos que haya cohecho o traspaso de platas, claramente hay traspaso de favores”.

“Y esa cadena de favores, si bien no son monetarias, son cadenas que al final también son parte de la corrupción. ‘Yo te pago, porque tú me ayudaste a llegar aquí’, eso no puede ser”, subrayó la parlamentaria de RN.

Respecto de las decisiones que podría tomar Renovación Nacional sobre una posible acusación constitucional, Ossandón explicó que “es un tema que está en conversación, pero, yo creo que hay una diferencia entre la ministra Vivanco y el ministro Matus. Una cosa es la previa al nombramiento, y otra cosa son los eventos que vienen después, cuando tú estás ejerciendo el cargo“.

En ese sentido planteó que “no sabemos si esta acusación se podría presentar solo para la ministra Vivanco o el pack Matus-Vivanco. Y eso es lo que tenemos que analizar”.

Sin embargo, adelantó que “tenemos una disponibilidad a estudiarlo, porque uno no puede ser ciego ni sordo y no haber leído el reportaje, donde es más que claro esta relación y este uso del poder que ambos tenían, con ciertos fines que no son propios incluso de su ejercicio cuando habla de los nombramientos“.

Además, alertó sobre el rol que puede tener en el caso el exministro Andrés Chadwick (UDI), porque ” todo el tiempo, la persona que está dando vueltas y que no hemos sabido y no hemos escuchado palabras, es Andrés Chadwick”.

“La pregunta es si él va a hablar en algún minuto. Sabemos que tiene que ir como testigo al caso y me imagino que tal vez por eso está siendo más cauteloso y no ha salido en defensa propia”, comentó.

“Aquí la verdad del cuento es que todo el tiempo lo están mencionando y era la persona más importante en el segundo gobierno de Piñera. No sabemos si Hermosilla lo toma como una muletilla o efectivamente existían estas relaciones tan rápidas y eficientes, vamos a saber si efectivamente era tan estrecha cuando el mismo Andrés Chadwick hable“, subrayó.

Sobre la sesión especial convocada en el Congreso para abordar el rol de Andrés Chadwick, la legisladora comentó que “es bastante incómodo, porque no sabemos si eso va a aparecer todo en la prensa después, pero ya el oficialismo pidió una sesión especial para hablar de Andrés Chadwick. No recuerdo que hayamos tenido sesiones especiales para hablar de una persona”.

Sobre las consecuencias que este caso pueda tener para el sector, Ximena Ossandón dijo que “esto afecta a todos, pero claramente a quien más afecta es a la UDI. Nosotros de alguna forma no vamos a decir que vamos a ser comparsa, pero claramente no nos afecta la figura de él tan directamente como a la UDI“, sostuvo.

“Eso no quiere decir que no seamos un bloque y que nos afecte a todo. Está todo el mundo expectante qué más va a salir, porque esto es como un desangramiento, van saliendo las cosas a goteo, lo cual también habla bastante mal para mi gusto de la Fiscalía”, afirmó la legisladora de RN.

Planteó que “este goteo que se va sabiendo”, pese a que los chats son custodiados por el Ministerio Público, pero “ya que estamos en este goteo, no tenemos idea de dónde va a terminar. Tal vez puedan aparecer muchos más personajes con cosas mucho más graves”, sostuvo.

Sobre la forma como les puede afectar el Caso Audios y la figura de Andrés Chadwick en las elecciones de octubre, Ossandón opinó que “sí afecta, sobre todo que además estas cosas se ocupan políticamente. O sea, a río revuelto, ganancia de pescadores”.

Cabe mencionar que en este caso el día domingo fueron revelados por Ciper Chile las conversaciones de WhatsApp entre Luis Hermosilla y la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

En esa conversaciones quedan en evidencia una serie de “movimientos” realizados por Hermosilla para que Vivanco llegara a la Corte Suprema, además de una serie de gestiones en favor de ciertas personas y en desmedro de otras.

PURANOTICIA